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加熱菸易釋放高毒性物質！　研究：仍會造成二、三手菸危害

加熱菸易釋放高毒性物質！　研究：仍會造成二、三手菸危害
加熱菸易釋放高毒性物質！　研究：仍會造成二、三手菸危害

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】衛生福利部已於112年2月15日預告菸害防制法修正案第7條第1項指定之菸品(包括加熱菸)，業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查，經審查核定通過後，始可製造、輸入及販賣。

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加熱菸不但無法減害  還釋放高毒性物質

加熱菸與傳統紙菸一樣都是以菸草製成，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，都會對人體健康造成危害；而且科學實證顯示，加熱菸無助於戒菸，其健康危害也不會低於其他菸品。

2019年發表於菸草控制期刊(Tobacco Control)的研究報告指出，加熱式菸品的使用溫度約在攝氏350°C以下，而其加熱器的塑膠材料部分，在加熱使用過程中，攝氏90°C左右就會釋出急毒性與高毒性物質「甲醛氰醇(formaldehyde cyanohydrin)」，這個物質即使在低濃度下，就具有高毒性，由於加熱菸組合元件的使用方式，可能會導致使用的時間間隔縮短，因此可能增加使用者對尼古丁和其他有害化學物質的攝入量。

僅少數單獨使用加熱菸　仍有二、三手菸危害　

日本研究指出，若爸爸使用傳統紙菸或加熱菸，同住家人尿液中的尼古丁代謝物(可替寧)含量，明顯高於爸爸不吸菸的家庭，證實加熱菸也一樣存在著二手菸的危害。另，2019年德國研究結果顯示，加熱菸仍有二手菸及三手菸危害問題，甚至會產生PM0.3(300奈米)，即比PM2.5更微小的懸浮微粒，可深入人體肺部及血管，造成呼吸系統和血液系統傷害，長期甚至導致癌症或死亡。

除此之外，加熱菸在韓國上市經驗，沒有人單獨使用加熱菸，所有加熱菸使用者還會與傳統紙菸併用，並非菸商所說：「吸傳統紙菸者將轉向使用加熱菸」，這將造成不僅原有吸紙菸造成的呼吸系統、心血管系統疾病及癌症等傷害，還多了使用加熱菸所釋放高毒性物質，如：甲醛氰醇等。

使用加熱菸無法戒菸  請善用政府提供的管道戒菸

國民健康署呼籲任何菸品對健康都有危害，別相信業者宣稱能減害的菸品，或做為戒菸的利器，容易戒除菸癮的論述或行銷手法，建議依照政府提供全國近3,500家戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）接受戒菸服務，亦可利用免付費戒菸專線0800-636363，或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）進行戒菸相關諮詢，透過專業的協助，讓自身戒菸成功，找回健康！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57167

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