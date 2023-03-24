加熱菸易釋放高毒性物質！　研究：仍會造成二、三手菸危害

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加熱菸不但無法減害 還釋放高毒性物質加熱菸與傳統紙菸一樣都是以菸草製成，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，都會對人體健康造成危害；而且科學實證顯示，加熱菸無助於戒菸，其健康危害也不會低於其他菸品。
2019年發表於菸草控制期刊(Tobacco Control)的研究報告指出，加熱式菸品的使用溫度約在攝氏350°C以下，而其加熱器的塑膠材料部分，在加熱使用過程中，攝氏90°C左右就會釋出急毒性與高毒性物質「甲醛氰醇(formaldehyde cyanohydrin)」，這個物質即使在低濃度下，就具有高毒性，由於加熱菸組合元件的使用方式，可能會導致使用的時間間隔縮短，因此可能增加使用者對尼古丁和其他有害化學物質的攝入量。
僅少數單獨使用加熱菸 仍有二、三手菸危害日本研究指出，若爸爸使用傳統紙菸或加熱菸，同住家人尿液中的尼古丁代謝物(可替寧)含量，明顯高於爸爸不吸菸的家庭，證實加熱菸也一樣存在著二手菸的危害。另，2019年德國研究結果顯示，加熱菸仍有二手菸及三手菸危害問題，甚至會產生PM0.3(300奈米)，即比PM2.5更微小的懸浮微粒，可深入人體肺部及血管，造成呼吸系統和血液系統傷害，長期甚至導致癌症或死亡。
除此之外，加熱菸在韓國上市經驗，沒有人單獨使用加熱菸，所有加熱菸使用者還會與傳統紙菸併用，並非菸商所說：「吸傳統紙菸者將轉向使用加熱菸」，這將造成不僅原有吸紙菸造成的呼吸系統、心血管系統疾病及癌症等傷害，還多了使用加熱菸所釋放高毒性物質，如：甲醛氰醇等。
使用加熱菸無法戒菸 請善用政府提供的管道戒菸國民健康署呼籲任何菸品對健康都有危害，別相信業者宣稱能減害的菸品，或做為戒菸的利器，容易戒除菸癮的論述或行銷手法，建議依照政府提供全國近3,500家戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）接受戒菸服務，亦可利用免付費戒菸專線0800-636363，或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）進行戒菸相關諮詢，透過專業的協助，讓自身戒菸成功，找回健康！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57167
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