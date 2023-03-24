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諷朱海君漲價4倍！音樂劇撕破臉　劇團道歉：她善良敬業

▲合作音樂劇《隔壁親家》破局，劇團總監楊忠衡（右）向朱海君（中）、NONO（左）道歉。（圖／朱海君經紀人提供）
▲合作音樂劇《隔壁親家》破局，劇團總監楊忠衡（右）向朱海君（中）、NONO（左）道歉。（圖／朱海君經紀人提供）

記者江芷稜、侯家瑜/綜合報導

音樂劇《隔壁親家》原本邀請金曲歌后朱海君演出，都已經對外宣傳售票，卻因酬勞談不攏臨時換角，還指控對方漲價4倍無法消受，讓朱海君的老公Nono震怒，痛批「欺負我們沒公司沒朋友嗎？」風波延燒數日，「音樂時代」劇團總監楊忠衡今（24）日在臉書公開致歉，承認邀約過程不夠嚴謹、作業有疏失，向朱海君、Nono及其經紀人道歉，希望下次有機會再合作。朱海君經紀人則回應「真相只有一個，謝謝大家關心」。　

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▲朱海君遭音樂劇《隔壁親家》換角，老公NONO抱不平。（圖／記者葉政勳攝）
▲朱海君遭音樂劇《隔壁親家》換角，老公NONO抱不平。（圖／記者葉政勳攝）
朱海君曾經參演「音樂時代」劇團製作的《四月望雨》，雙方合作愉快，總監再次發出邀約《隔壁親家》，不過因為角色戲分、彩排時間、演出規模都與過去不同，自然要重新商討價碼，劇團卻在尚未簽訂正式合約前，就對外宣布朱海君加入，事後因預算不足改由方宥心取代，並對外宣稱來不及作業換角，讓藝人相當不悅，楊忠衡甚至透露朱海君酬勞漲價4倍，導致合作破局，影響藝人形象甚鉅。 

▲NONO（右）母親過世，朱海君（左）透露婆婆臨終前的交代。（圖／資料照）
▲NONO（右）不滿朱海君（左）被臨時換角，怒批對方欺負自己沒公司。（圖／資料照）
在朱海君及Nono提出抗議後，楊忠衡在劇團臉書公開致歉，「經過劇團內部檢討反省，洽談過程和處理方式確實有不夠嚴謹、作業不周的疏失，造成海君無法如期參演，並引起方方面面的困擾，我除了代表音樂時代表達最大的抱歉，也感到萬分不捨」。他也希望外界不要誤解朱海君，稱讚她是個善良、單純、認真敬業的表演者，「我對她的評價始終如一，並充滿感謝」，盼風波到此為止，疫情過後劇團經營不易，盼觀眾能給予支持。　

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