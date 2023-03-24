影／學生走上絕路後！立委高調點名　豐原高中急關粉絲頁

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台中市某高中生疑因不堪被學校師長定位為人渣、垃圾、長期遭針對及孤立，在開學第二天於彰化家中自殺身亡，學生在匿名社團列出學務主任、主任教官、2教官、2校安人員是「凶手」，喊話「這事不能沈」。立委張廖萬堅昨在立院質詢教官退出校園後，轉任校安卻未轉換威權思想，根本是換湯不換藥。
台灣青年民主協會整理事件過程並製作圖卡，該事件迅速在網路發酵，民進黨立委賴品妤、時力立委王婉諭等人也直接點名台中市豐原高中，根本是韓劇《黑暗榮耀》的台版，霸凌者甚至從同學變成老師。王婉諭說，當師長就是加害者時，孩子形同失去一切求助的管道，唯一剩下的選擇就是絕望。「甲生的生命落幕了，但整個社會對相關人員、機制的檢討咎責，絕不能就此落幕」。
賴品妤直指「這絕對不是什麼不當管教，而是行政結構殺人」！她指出去年的「包庇狼師事件」大家猶印象深刻，台中市教育局身為主管機關不但不依法督導，還發布新聞演出自保大戲、違反輔導保密原則，事後在社會檢視下，才看似義正詞嚴表示「將從嚴究辦」，她要求教育部必須究責台中市教育局缺失。
大量的留言和謾罵湧進豐原高中臉書粉絲頁，校方今（24）日緊急關閉主粉，憤怒卻向外擴散，網友到學校棒球隊留言，罵豐中是「屠夫高中」；文教促進會張貼繁星榜單，被網友按「怒」；最早揭發此事的靠北社團，先前因傳出校方將對學生採取法律行動，反而異常安靜。
許多網友分享經驗「我兒子他們班也是呀！搜身、搜書包外加金屬探測，對功課不好的學生說他們是廢物是流氓……這在每個學校裡都有，學生都是默默承受怕老師」、「要揪出這些沒有妥善處理的師長再教育才行」、「希望家屬們得到該有的公義」；還有前豐中員工在新聞報導下留言，列舉主任教官的「惡行惡狀」。也有人逆風問：「真的確定這是真相嗎？」「我當了老師之後，其實學生會被懷疑都是有原因的…」
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