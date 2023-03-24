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影／學生走上絕路後！立委高調點名　豐原高中急關粉絲頁

▲立委張廖萬堅等人前天開記者會，指控某高中師長集體霸凌，致學生走上絕路。（圖／翻攝張廖萬堅臉書，2023.03.24）
▲立委張廖萬堅等人前天開記者會，指控某高中師長集體霸凌，致學生走上絕路。（圖／翻攝張廖萬堅臉書，2023.03.24）

記者顏幸如／台中報導

人本基金會、立委張廖萬堅前天揭發台中某公立高中學生，疑被主任教官、學務主任等6大人集體霸凌致輕生。立委賴品妤、王婉諭等人先後在臉書高調點名豐原高中，批評校方、教育局是共犯，要求教育部究責，該校臉書粉絲頁湧進海量留言，已緊急關閉。

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▲台灣青年民主協會的圖卡在網路瘋傳。（圖／翻攝網路，2023.03.24）
▲台灣青年民主協會的圖卡在網路瘋傳。（圖／翻攝網路，2023.03.24）
台中市某高中生疑因不堪被學校師長定位為人渣、垃圾、長期遭針對及孤立，在開學第二天於彰化家中自殺身亡，學生在匿名社團列出學務主任、主任教官、2教官、2校安人員是「凶手」，喊話「這事不能沈」。立委張廖萬堅昨在立院質詢教官退出校園後，轉任校安卻未轉換威權思想，根本是換湯不換藥。

台灣青年民主協會整理事件過程並製作圖卡，該事件迅速在網路發酵，民進黨立委賴品妤、時力立委王婉諭等人也直接點名台中市豐原高中，根本是韓劇《黑暗榮耀》的台版，霸凌者甚至從同學變成老師。王婉諭說，當師長就是加害者時，孩子形同失去一切求助的管道，唯一剩下的選擇就是絕望。「甲生的生命落幕了，但整個社會對相關人員、機制的檢討咎責，絕不能就此落幕」。

▲立委王婉諭公開點名豐原高中逼孩子走上絕路。（圖／翻攝王婉諭臉書，2023.03.24）
▲立委王婉諭公開點名豐原高中逼孩子走上絕路。（圖／翻攝王婉諭臉書，2023.03.24）

▲賴品妤指教育體系殺人不容敷衍了事。（圖／翻攝賴品妤臉書，2023.03.24）
▲賴品妤指教育體系殺人不容敷衍了事。（圖／翻攝賴品妤臉書，2023.03.24）
賴品妤直指「這絕對不是什麼不當管教，而是行政結構殺人」！她指出去年的「包庇狼師事件」大家猶印象深刻，台中市教育局身為主管機關不但不依法督導，還發布新聞演出自保大戲、違反輔導保密原則，事後在社會檢視下，才看似義正詞嚴表示「將從嚴究辦」，她要求教育部必須究責台中市教育局缺失。

大量的留言和謾罵湧進豐原高中臉書粉絲頁，校方今（24）日緊急關閉主粉，憤怒卻向外擴散，網友到學校棒球隊留言，罵豐中是「屠夫高中」；文教促進會張貼繁星榜單，被網友按「怒」；最早揭發此事的靠北社團，先前因傳出校方將對學生採取法律行動，反而異常安靜。

▲網路流傳人本版大事紀，甲生就讀的豐原高中也曝光。（圖／翻攝網路，2023.03.24）
▲網路流傳人本版大事紀，甲生就讀的豐原高中也曝光。（圖／翻攝網路，2023.03.24）
許多網友分享經驗「我兒子他們班也是呀！搜身、搜書包外加金屬探測，對功課不好的學生說他們是廢物是流氓……這在每個學校裡都有，學生都是默默承受怕老師」、「要揪出這些沒有妥善處理的師長再教育才行」、「希望家屬們得到該有的公義」；還有前豐中員工在新聞報導下留言，列舉主任教官的「惡行惡狀」。也有人逆風問：「真的確定這是真相嗎？」「我當了老師之後，其實學生會被懷疑都是有原因的…」

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