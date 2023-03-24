3國「蛋援」！清明連假超市有望買到進口蛋

天氣雖漸回溫，國內卻仍面臨缺蛋窘境，今（24）日農委會透露，已開放10國雞蛋專案進口到年底，而澳洲、美國、進口雞蛋會在29日前進入洗選場，預計4月就會進入超市通路，開放民眾購買。
記者許若茵／台北報導
傳蛋商公會明日將再開會討論蛋價，每台斤可能會再上漲3元，農委會主委陳吉仲今指出，現在還不確定，也沒有收到任何訊息，但他已多次強調，不管是畜牧處還是中央畜產會，對於蛋價一定是依照產銷資訊決定，都會尊重產銷資訊，充分透明決定價格，不會主動跟雙方有任何形式上相關說明。
目前公告的盤價、產地價有一定差異，陳吉仲認為，討論盤價調整可以讓社會大眾了解有無必要，對於蛋農是否獲益，他則回應「我想大家非常清楚」。
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為了補足國內產能不足問題，陳吉仲也提到，已開放泰國、菲律賓、美國、日本、馬來西亞、土耳其、新加坡、巴西、澳洲、波蘭等10國殼蛋、液蛋、水煮蛋等雞蛋專案進口至年底，泰國、巴西、土耳其雞蛋透過海運來台，價格較空運低，會分配到加工業者與通路市場，盡力滿足消費者。
農委會畜牧處處長張經緯會後受訪時補充，目前專案核可的10國中，波蘭雞蛋尚未談妥運輸等條件，而泰國、澳洲、美國進口雞蛋預計29日前會進入洗選場，經過回溫包裝等步驟後，預計4月初就會進入超市提供民眾選購。