力阻危機蔓延！路透：美國大銀行告誡員工 別趁亂挖客戶
美國銀行業本月面臨一連串困境，由於矽谷銀行（SVB）、簽名銀行（Signature Bank）接連關閉引發投資人不安，紛紛撤出資金。有外媒報導指，美國知名大型銀行，如摩根大通、花旗集團和美國銀行，近期都告誡員工，不要在這種時候去挖其他銀行的客戶，以免讓情況變得更糟。
國際中心蔡姍伶 綜合報導
根據《路透社》報導，摩根大通在13日的一份備忘錄中告訴所有員工，永遠不應表現出「利用壓力或不確定性」的情況，也不要發表有關競爭對手的貶低性評論，消費者和商業銀行部門負責人並提醒分行員工，要避免從其它身處巨大壓力下的銀行招攬客戶。
1位知情人士稱，花旗集團也提供了類似的指引，包含不要推測、散播關於其他銀行的謠言，在與潛在客戶討論生意時，也不要牽涉到其它銀行的狀況。
除了摩根大通和花旗，據悉美國銀行和富國銀行的員工也被告知，不應試圖從陷入困境的其它公司獲取利益。
報導指出，雖然貸款機構爭取客戶是常態，但過去2週，對於銀行系統動搖的擔憂、信心的喪失，都讓銀行業籠罩在一股恐慌情緒之下，促使監管機構採取前所未有的行動，來保證客戶的存款無虞。美國總統拜登（Joe Biden）、財政部長葉倫（Janet Yellen）都聯合多間大型銀行發表聲明，向民眾保證美國的銀行系統絕對安全。