因應旱災 高市取消地下水引水量限制並簡化鑿井申請程序
高雄市自3月30日起水情燈號將轉為減量供水橙燈，為利枯旱期間水資源調度，避免旱災對公共利益及經濟，造成重大影響，高市府已公告取消用水標的為家用及公共給水、農業、工業及其他用途地下水權狀記載用水範圍及引用水量之限制，並簡化鑿井申請程序，至水情燈號轉為綠燈或解除為止。
記者郭凱杰／高雄報導
水利局表示，抗旱期間，相關鑿井申請程序將予以簡化，申請人只要提出申請書及身分證明文件或事業登記證明，即可先行鑿井引水，後續再補正相關文件及程序，惟需注意鑿井工程須請合法鑿井業者協助施工，若鑿井位置非自有土地的申請案，則申請人需另檢附土地同意使用證明相關文件。
高雄市自3月30日起水情燈號將轉為減量供水橙燈，台水公司將針對每月用量超過1,000度以上之用水大戶，如百貨、賣場、飯店、游泳池、洗車業、三溫暖及產業園區等減量供水最高為20%。水利局同時也提供次級回收水作為洗街、澆灌等，以增加自來水調配使用。
高市府也呼籲各業者支持加強節水措施，並請市民養成洗菜水澆花、刷牙時水杯裝水、沖澡前的冷水沖馬桶、洗車時擦車代替水沖、洗手關水搓肥皂及洗臉用盆裝水等等，簡單而有效的節水習慣，好好珍惜我們寶貴的水資源。