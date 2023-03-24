耳內念珠菌是啥？1/3患者90天內死亡 醫籲「2類人」注意
國內外新冠肺炎疫情趨緩，不過美國疾病管制暨預防中心（CDC）根據研究指出，一種極具抗藥性的真菌「耳念珠菌(Candida auris)」患者正在明顯增加，到目前為止的感染者有1/3於90天內過世，恐再對全球造成威脅。對此，新光醫院感染科主任黃建賢近一步解釋，耳念珠菌跟一般黴菌一樣，但高危險的原因是抗藥性高容易造成敗血症，近期台灣並沒有通報相關病例出現，但黴菌所引發的敗血症，主要是免疫力低下、住院病人需要特別注意，一般民眾不需要太過恐慌。
記者鍾怡婷/綜合報導
美國CDC指出，2021年念珠菌患者有1471例，到了2022年激增至2377人例。醫學年鑑（Annals of Medicine）研究指出，耳內念珠菌有真菌藥物抗藥性，感染後症狀包括發燒、畏寒等，部分患者於短時間內病情加重，擴散到血液、心臟等器官導致死亡。目前念珠菌患者有1/3在90天內死亡，但取樣數不足以證實死因與念珠菌有直接相關，還要持續研究。
耳內念珠菌首次發現為2009年，是從一位70歲日本女性的耳道中分離出來的，不過黃建賢醫師進一步解釋，雖然取名為「耳內念珠菌」，但並不是只感染於耳鼻喉，而是與普遍黴菌感染途徑、症狀差不多，都有機會造成血流感染、傷口感染，若是耳內念珠菌感染肺部就會導致肺炎，當血液性疾病患者出現發燒症狀，通常也是黴菌所引起的感染，最危險的差異是耳內念珠菌抗藥性高，黴菌藥效果不佳，若在血液內大量繁殖，毒素會導致人體器官受損，提高併發敗血症致死的機率。
黃建賢醫師表示，耳內念珠菌感染已經出現數年，但近期台灣並沒有通報相關病例，國內常見的念珠菌感染為「白色念珠菌感染」，也就是尿道感染患者，因此民眾不需要太過於恐慌。至於無論是耳內念珠菌或是其他細菌、黴菌等病原體，高危險族都是免疫力低下、住院病人需要特別注意，首先是住院病人無論是打針、開刀、放導尿管都會產生傷口，就會容易感染到病原體，其次當人體免疫能力不足又被細菌侵入，嚴重者就會造成休克或器官衰竭，也就是常見的敗血症，也就是說耳內念珠菌對身體健康的民眾威脅較低。