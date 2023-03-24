獨／遠雄海牛超萌！跟蹤告白人魚王子 癡情「等他換氣」
花蓮遠雄海洋公園去年推出的人魚秀大獲好評，今年新增了「人魚王子」又掀起了一波話題，讓不少旅客都特別前往朝聖。然而如果有去看過人魚秀的人都知道，其實水族箱裡面不只專業的人魚們，其實還有館內育養的「海牛」，雖然平常人魚不會跟海牛一起演出，不過最近遠雄的海牛相當萌！不斷黏著「人魚王子Wei」讓遊客也相當吃驚直呼「真的是非常珍貴的畫面」。
記者張嘉哲/綜合報導
人魚王子Wei接受《NOWnews》訪問表示，因為公司有規定，除了馴獸師之外，人魚表演者們是不得觸碰海牛的，不過如果是海牛主動靠近碰觸的話則屬例外，因此日常在水族箱裡演出時，不會刻意與海牛互動，也不會去逗弄牠。
不過最近海牛性情轉變，可能把男人魚Wei當作對象，這一個禮拜表演完後，海牛就一直當人魚王子Wei的跟屁蟲，連他上水面呼吸時，海牛更是在水底下等Wei換氣，只能說真的是「癡情男子漢」。
仔細看影片中，人魚王子Wei表演結束正要往下游到玻璃窗前跟遊客互動拍照，沒想到海牛一個火速跟上，接著開始越來越靠近Wei，Wei對海牛比出了「NoNo、退後退後、叉叉」的手勢，結果海牛還是越靠他越近，只好讓Wei先游走，沒想到海牛一樣窮追不捨，不管Wei是游上還是游下，海牛都緊緊跟著，也且也不理會旁邊其他人魚公主，讓遊客也十分驚訝表示「海牛一直跟著他，好可愛」。