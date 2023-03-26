印尼名模曾嫁入大馬王室　揮別過往現況

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瑪諾哈拉的父親是美國人，母親則是印尼人，因此她擁有印尼和美國的雙重國籍，2006年12月她在宴會上邂逅了馬來西亞吉蘭丹州王子法克力，兩人交往一陣子後，在2008年8月於馬來西亞舉辦婚禮。原本是一段灰姑娘的童話故事，然而瑪諾哈拉卻面臨婚姻性虐待的陰霾，甚至遭到囚禁，直到她前往新加坡、趁機逃離王室隊伍，並逃回印尼。瑪諾哈拉的母親在事後咬定王室協助這樁「綁架案」。事發後，雖然法克力試圖挽回她，買了豪車並宴請她的家人，但瑪諾哈拉意志堅定，最終兩人以離婚收場。
結束王室人生後，瑪諾哈拉成為一名模特兒和演員，並時常在社群平台上更新近況，發布許多動人美照。除此之外，瑪諾哈拉創立了自己的出版社，並投入人道救援活動以及野生動物保護等工作，更以環保、動保等訴求加入印尼國民民主黨（NasDem party）參選議員。
2020年她公開表示皈依基督教，讓大多數信仰伊斯蘭教的印尼民眾認為是一樁大事，再度讓她成為鎂光燈下的焦點。雖然遭到大眾關切，瑪諾哈拉依然堅定做自己，且指出自己會持續從事婦女救助活動，幫助那些受到迫害的婦女。
而這樁醜聞讓民眾分為兩派，印尼人民多半認為瑪諾哈拉受到虐待，為她憤恨不平；馬來西亞人則覺得她是為錢嫁入王室的拜金女，認為她所說或許不是真的。無論真假與否，瑪諾哈拉人生宛如真實的童話故事，嫁給王子未必就能「永遠幸福快樂」。不過，可以肯定的是，離開王子的她，依然靠著自身力量，過著快樂和多采多姿的生活。