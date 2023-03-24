男神發電機降臨！王子曖昧同框郭雪芙 謝依霖激動認愛
TVBS《來吧！營業中2》星之沙龍本集邀請到郭雪芙擔任美體部小幫手，與王子（邱勝翊）曖昧同框，造成現場眾人胡鬧起鬨，微妙互動成為一大看點。此外，接連意外與突發事件來訪，不僅有新銳人氣樂團意外走錯店、資深藝人李亞萍誤入錄影現場，甚至面臨史上最崩潰挑戰「龐大婆媽團」強勢來襲，混亂場面一度讓謝金燕精神錯亂，直言表示：「比起小孩團，姐姐團可怕多了！」此集更集結百萬YouTuber、網紅到訪，包括77老大、鍾明軒、丹妮婊姐與「北一女神」蔡瑞雪分別蒞臨星之沙龍擔任顧客，帶給星之團隊最毒舌、真實的消費反應。
記者侯家瑜/綜合報導
《來吧！營業中2》25日即將播出第4集，「男神發電機」郭雪芙驚喜現身擔任小幫手，機靈表現大受眾人稱讚，郭雪芙與王子之間的互動，讓星之沙龍氣氛high到最高點，樂得謝依霖開玩笑表示：「我和雪芙有2個地方一樣，一個是外表撞型，另一個就是王子喜歡的。」直接胡鬧說王子暗戀自己，急著向郭雪芙展示辦公室戀情，引發全場大笑。王子則表示：「看到雪芙來店裡幫忙很開心，她很適合星之沙龍的氛圍，大家一起工作的感覺很棒。」修杰楷也提到：「雪芙其實很快就上手了，尤其是當天突發狀況很多，她真的幫了大家很多忙。」
本集迎接郭雪芙驚喜降臨，又緊急處理意外走錯店的新銳樂團，甚至接獲「龐大婆媽團」預約來訪！藝術總監謝金燕崩潰表示：「我當下腦子真的一片空白，嚇到完全不知道該怎麼辦，但只能叫大家打起精神，一起努力面對，盡力提供最好的沙龍服務。」此外，錄影當天資深藝人李亞萍誤入節目拍攝現場，與謝金燕久別重逢、互相打氣，真情流露的畫面令人為之動容，也讓謝金燕感動表示：「希望阿姨保重身體，我們都要好好的！當天的偶遇是老天爺給彼此的禮物，能抱抱阿姨讓我感到很溫暖。」