UBA四強分析／意外落居第三種子　政大衛冕之路坎坷

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因預賽政大8度破百，最高單場133分、最多勝分81，複賽又破百107：64贏輔大，預、複賽前20戰場均98.75勢如破竹，22連勝前進小巨蛋、跨季40連勝三連霸絕非是夢。
但93：100被健行終結，對方不再是預賽74：92輸他們的健行，政大也不再是「宇宙」無敵，幸非在小巨蛋被打敗，來得及回魂，往好處想，回到109學年首冠全季吞3敗，上季二連霸也在預賽第7戰輸健行，複賽甜蜜復仇，決賽2連勝雖未遇健行，但如假包換。
也即四強先逢世新，政大可當成冠軍賽，輸就沒明天，上季政大預、複、冠軍賽3連勝世新，本季預賽82：70再贏，莫巴耶19分17籃板「雙十」，複賽少他73：84輸，中斷跨3季5連勝，意味他對世新有實質、精神雙效應，四強重出政大應利多。
連結108學年2連勝，109學年預、複賽2連敗給世新，冠軍賽扳回，雙方近5季10遇，政大7勝3敗，本季世新大一「双生配」掛帥，但歷史軌跡仍偏政大，待土洋正常發揮。
政大如贏世新晉冠軍賽，對到健行，兩隊近5季11遇政大5勝6敗，含近2季預、複賽雙方都各1勝1敗，109學年政大則3連勝健行，如與臺師爭冠，兩隊近5季10逢，政大6勝4敗，含近3季6連勝。
莫巴耶場均19.8分11.1籃板2.3阻攻，仍是進攻主力。助攻、抄截王都三連霸的游艾喆9.4分6.8助攻3.1抄截，含預賽贏健行19分14籃板12助攻首度「大三元」，林彥廷12分5.5籃板4.2助攻，李允傑8.2分及三分球124投中39，王凱裕10.7分及三分球131投中39，大一菜鳥宋昕澔9.3分、吳志鍇8.4分。
政治大學本季戰績：預賽15勝0敗第一、複賽5勝2敗第三
觀戰焦點：36連勝被健行中斷，政大不再無敵小巨蛋提前碰世新，三連霸變數多