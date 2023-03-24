中市警安居專案逮195人　起獲毒品逾百公斤

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台中市警察局刑事警察大隊偵查第一隊於網路巡邏發現，有販賣毒品情資，經多日追查、埋伏，持臺中地方法院核發之搜索票，現場查獲一名越南籍移工持一不起眼的塑膠袋，內容物卻是57包毒品咖啡包，正準備外出前往交易。原來該移工平日在卡拉OK店「拓展客戶、拉業績」，掩人耳目，實際卻從事販賣毒品。
另外，刑事警察大隊偵查第四隊，針對毒品相關情資積極蒐集並進行分析整合，經多日調查及蒐證，持搜索票，至犯嫌住居所進行搜索，起獲大麻植株10株、大麻種子1包等證物。
第三警分局員警執行網路巡邏，積極佈線監控，查獲380包的毒品咖啡包成品、1220包尚待封口的咖啡包半成品共計1600包，此外尚有封口機、果汁粉及近0.5公斤的毒品咖啡包原料。全案均依違反毒品危害防制條例移送偵辦。
台中市警察局表示，專案期間查扣逾百公斤之各級毒品，倘若這批毒品流入市面將禍害無窮，將持續實施威力掃蕩，強化查緝各類犯罪，以穩定轄內治安，掃除毒品危害，瓦解犯罪集團，並呼籲若有發現住處周遭有可疑或不法情事，請立即向警察機關檢舉，以維護社區安全。
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