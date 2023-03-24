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膽道射頻消融術　膽管癌治療新選擇

膽道射頻消融術　膽管癌治療新選擇
膽道射頻消融術　膽管癌治療新選擇

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】54歲的蘇先生，近期因為眼睛與皮膚發黃、尿液變紅超過兩個星期都沒改善，到醫院求診後以內視鏡膽管切片證實罹患膽管癌中期，經醫師安排化學療法與免疫療法後，已成功控制腫瘤生長，並由醫師進行膽管支架手術與實施內視鏡逆行性膽道造影指引膽道射頻消融術(ERCP-RFA)，讓膽汁可以順利引流，改善因腫瘤影響膽管狹窄問題，重拾健康。

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膽管狹窄受阻　是癌細胞侵犯

嘉義長庚胃腸肝膽科陳慰明醫師說明，膽管癌是一種罕見但危險的癌症，常常發現時腫瘤已經發展為中期，影響健康的肝臟與周邊器官，並且因腫瘤附近的血管神經較多，無法使用手術切除。肝臟就像工廠製造膽汁，膽囊是倉庫，而膽管便是工廠的道路，進食時膽汁會經膽管流出幫助食物消化。

然而當膽管被癌細胞侵犯時，會導致膽管狹窄流通受阻。此時就會出現黃疸、腹痛、消化不良等症狀，對身體健康造成嚴重的威脅，許多患者便是因為膽管阻塞造成膽管炎、敗血症、營養不良而死亡。

內視鏡消融術　達到治療效果

陳慰明醫師進一步指出，內視鏡逆行性膽道造影指引膽道射頻消融術(ERCP-RFA)是國際上目前發展治療膽管癌的新方式，藉由高能量的熱能輸出，高頻電流燒灼膽管狹窄部位的癌細胞組織，可以使腫瘤萎縮壞死減緩腫瘤生長，從而擴大膽管，改善膽汁流通，達到治療的效果。

陳慰明醫師建議，民眾應定期進行健康檢查，特別是對於60歲以上的長者更要留意，才能及早發現疾病，增加治療的機會。長期飲酒和高脂飲食，都是膽管癌的危險因素，現在醫學技術日新月異，手術治療、化學治療與免疫療法都可以控制癌細胞生長，再加上像膽管電燒這樣的技術可以為患者帶來更好的治療效果。膽管癌的病人和家屬，需要密切配合醫生的治療方案，並遵守治療期間的注意事項，以幫助病人更好地渡過治療期，提高康復的成功率。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57186

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