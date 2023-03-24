膽道射頻消融術　膽管癌治療新選擇

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膽管狹窄受阻 是癌細胞侵犯嘉義長庚胃腸肝膽科陳慰明醫師說明，膽管癌是一種罕見但危險的癌症，常常發現時腫瘤已經發展為中期，影響健康的肝臟與周邊器官，並且因腫瘤附近的血管神經較多，無法使用手術切除。肝臟就像工廠製造膽汁，膽囊是倉庫，而膽管便是工廠的道路，進食時膽汁會經膽管流出幫助食物消化。
然而當膽管被癌細胞侵犯時，會導致膽管狹窄流通受阻。此時就會出現黃疸、腹痛、消化不良等症狀，對身體健康造成嚴重的威脅，許多患者便是因為膽管阻塞造成膽管炎、敗血症、營養不良而死亡。
內視鏡消融術 達到治療效果陳慰明醫師進一步指出，內視鏡逆行性膽道造影指引膽道射頻消融術(ERCP-RFA)是國際上目前發展治療膽管癌的新方式，藉由高能量的熱能輸出，高頻電流燒灼膽管狹窄部位的癌細胞組織，可以使腫瘤萎縮壞死減緩腫瘤生長，從而擴大膽管，改善膽汁流通，達到治療的效果。
陳慰明醫師建議，民眾應定期進行健康檢查，特別是對於60歲以上的長者更要留意，才能及早發現疾病，增加治療的機會。長期飲酒和高脂飲食，都是膽管癌的危險因素，現在醫學技術日新月異，手術治療、化學治療與免疫療法都可以控制癌細胞生長，再加上像膽管電燒這樣的技術可以為患者帶來更好的治療效果。膽管癌的病人和家屬，需要密切配合醫生的治療方案，並遵守治療期間的注意事項，以幫助病人更好地渡過治療期，提高康復的成功率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57186
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