蔡秋鳳「今年忙完要休息」不封麥 曾為唱歌鬧家庭革命
白冰冰、陽帆主持中視《我愛冰冰Show》收視再飆高，上週六（18）日播出4歲以上平均收視達2.30，居四台同時段節目之冠，觸及人數更超過123萬人。台語歌壇天后蔡秋鳳這次來到節目，她自13歲就開始唱歌，唱腔非常獨特，她透露近年因疫情刻意減少演出，因為顧慮家裡有長輩，直到近來為宣傳新歌，才接通告，節目中她帶來《想起彼當時》一曲，嗓音讓人陶醉，而她表示今年忙完會休息，不過不會封麥。
記者侯家瑜/綜合報導
自節目改版，李子森、杜忻恬這對節目CP，一直還沒有合唱，所以應粉絲熱切敲碗，本週六（25）日，節目推出「最強CP金曲挑戰賽」，李子森、杜忻恬也終於合體，2人有默契地穿上同色系服裝，並合唱歌曲《熱線你和我》，一搭一唱默契極佳，歌聲中流露深情，而主持人陽帆聽到這首輕快的經典歌，便一時興起模仿曹西平唱這首歌時，會拋麥克風再轉身接住，但差點讓麥克風掉到地上，眾人一陣驚呼。
同場來賓郭婷筠預產期在4月，她挺著孕肚飆唱《男子漢》一曲，即將臨盆的她穿著長裙遮住肚子，連白冰冰都直呼：「看不出來懷孕。」她也透露這次懷二寶只胖了5公斤，幾乎肉都長在寶寶身上。
蔡秋鳳在節目中也特別感謝白冰冰，「因為疫情關係我鮮少上節目，很感謝冰冰姐邀我來節目打歌。」她也透露：「今年把邀約的工作完成，打算休息一段時間，因為醫生有交代不要有壓力。」但蔡秋鳳也請粉絲放心，她不是封麥，「我以前為了唱歌跟家裡革命10年。」所以她對唱歌充滿熱愛，節目中眾星也一起合唱蔡秋鳳的招牌歌《金包銀》「金包銀」，極為經典。