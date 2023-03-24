影／學生走上絕路　中市府出重手！校長等7人調職調查

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人本教育基金會、立委張廖萬堅前天揭發台中某公立高中學生，疑被主任教官、學務主任等6人集體霸凌致走上絕路。立委賴品妤、王婉諭等人先後在臉書高調點名豐原高中，批評校方、教育局是共犯，要求教育部嚴懲查清真相，該校臉書粉絲頁湧進海量留言，今（24）日緊急關閉。
該校學生一個月前便在網路列出霸凌的主任、教官、校安人員名單，自稱曾在該校工作的林姓讀者，也在《NOWnews》新聞留言，指自己曾向市府檢舉教官有問題，卻未獲積極處理。另有網友搬出校長之前的爭議事件及新聞報導。
面對外界的憤怒不滿，台中市教育局強調，若經查證後，所屬人員若不當管教、違法體罰學生等行為屬實，將依《教師法》相關規定嚴辦，並追究學校相關人員疏失責任，從嚴究辦，絕不寬貸。
教育局表示，校長也是本案調查關係人之一，為讓其專心面對訪談、調查過程公正客觀，因此將其借調至教育局服務，校長職務今起派人代理；至於該校學務主任因具有老師身分，是否停聘接受調查，依《教師法》第22條規定由校方召開教評會決定；相關人員被調離現職之後，教育局隨即調派人力支援，以利校園安全及學務工作運作。
教育局指出，本案學生在今年2月輕生，教育局深感遺憾與痛心，但校方未能及時正視學校師生心聲；教育局掌握部分師生為該學生抱屈的留言，再三督促校方展開調查，正式發文要求校方儘速召開相關調查會議，學校才在3月10日召開校事會議，決議籌組調查小組進行調查。教育局在3月23日進一步發函要求校方，校方已於昨日完成校安通報。
教育局強調，學校是孩子們學習及成長的重要場所，需要所有教職人員用心栽培照顧，學校如有消極或失當情況不符社會期待，也必須檢討；為了加速調查此案並釐清真相，教育局大動作將與此案相關人員全數調離現職，以加速調查進度，儘早釐清真相。
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