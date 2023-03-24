中市18處合法露營場　安全有保障

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觀旅局提醒，愛好露營的朋友，請務必注意交通路況與用火安全，隨時留意營區天候狀況，露營期間從事水域或登山活動時，應遵守相關警示與公告規定，露營結束離開前則應確認熄滅明火及勿遺留任何危險物品（如瓦斯罐等），以確保露營活動安全性。
觀旅局也請民眾選擇合法露營場地，以保障露營安全及自身權益，台中市轄內共有18處合法露營場，分別為大安濱海樂園露營區（向海那漾）、高美溼地（蟬說-夕陽漫漫）、中華民國農會休閒綜合農牧場、中正露營區、東昇休閒農場、蜻蜓谷休閒農場、擁葉生態休閒農場、東勢林場、五福畊讀休閒農場、微笑休閒農場、新社蓮園休閒農場、小路休閒農場、新龍崗露營區(公有以學生團體為主)、德瑞森莊園休閒農場（停業中）、柏冷翠休閒農場、武陵農場、福壽山農場、打獵季節露營區等。
台中市合法露營場名單、地圖、安全須知皆公布於台中觀光旅遊網；此外，交通部觀光局網站也提供「露營區查詢專區」頁面，民眾可上網查詢全台合法與非法的露營場名單，作為行前準備參考。
觀旅局長陳美秀指出，為健全露營場設置管理，保障從事露營活動者權益，交通部於去年7月20日訂定「露營場管理要點」，開放位於農牧用地及林業用地面積未達1公頃者，可以有條件設置申請，並明訂露營場不得位於土石流潛勢溪流等19種環境敏感地區；中市府感謝議會支持通過追加預算辦理露營場輔導，後續將積極輔導加速露營場業者取得合法登記，以保障消費者安全。
觀旅局再次呼籲民眾，為自身安全，請勿前往未合法露營場或危險山邊、溪谷、河床水域等地點露營，以免坡地坍塌及洪水暴漲等風險；觀旅局也提供露營活動安全小叮嚀，請做好充分行前規劃與準備、選擇合法的露營場地、避免進入危險地區或水域、提高警覺注意安全、不帶走也不留下任何東西，讓整趟旅程「開心遊、平安歸」。