全民普發現金6000元　陳其邁陪同長輩代登記

中市18處合法露營場　安全有保障

▲高美濕地「蟬說-夕陽漫漫」(圖／觀旅局提供2023.3.24)
▲高美濕地「蟬說-夕陽漫漫」(圖／觀旅局提供2023.3.24)

記者柳榮俊/台中報導

近年來，露營活動風靡全球，人們越來越喜歡在大自然中享受自由和悠閒的感覺。台中市觀光旅遊局呼籲，民眾選擇合法露營場地並做好行前規劃和準備，以確保露營活動的安全性。除了考慮景緻宜人的地理環境和露營場設施的配置，也應注意交通路況和用火安全，留意營區天候狀況，遵守相關警示和公告規定，避免進入危險地區或水域。

我是廣告 請繼續往下閱讀

觀旅局提醒，愛好露營的朋友，請務必注意交通路況與用火安全，隨時留意營區天候狀況，露營期間從事水域或登山活動時，應遵守相關警示與公告規定，露營結束離開前則應確認熄滅明火及勿遺留任何危險物品（如瓦斯罐等），以確保露營活動安全性。


觀旅局也請民眾選擇合法露營場地，以保障露營安全及自身權益，台中市轄內共有18處合法露營場，分別為大安濱海樂園露營區（向海那漾）、高美溼地（蟬說-夕陽漫漫）、中華民國農會休閒綜合農牧場、中正露營區、東昇休閒農場、蜻蜓谷休閒農場、擁葉生態休閒農場、東勢林場、五福畊讀休閒農場、微笑休閒農場、新社蓮園休閒農場、小路休閒農場、新龍崗露營區(公有以學生團體為主)、德瑞森莊園休閒農場（停業中）、柏冷翠休閒農場、武陵農場、福壽山農場、打獵季節露營區等。


台中市合法露營場名單、地圖、安全須知皆公布於台中觀光旅遊網；此外，交通部觀光局網站也提供「露營區查詢專區」頁面，民眾可上網查詢全台合法與非法的露營場名單，作為行前準備參考。


觀旅局長陳美秀指出，為健全露營場設置管理，保障從事露營活動者權益，交通部於去年7月20日訂定「露營場管理要點」，開放位於農牧用地及林業用地面積未達1公頃者，可以有條件設置申請，並明訂露營場不得位於土石流潛勢溪流等19種環境敏感地區；中市府感謝議會支持通過追加預算辦理露營場輔導，後續將積極輔導加速露營場業者取得合法登記，以保障消費者安全。


觀旅局再次呼籲民眾，為自身安全，請勿前往未合法露營場或危險山邊、溪谷、河床水域等地點露營，以免坡地坍塌及洪水暴漲等風險；觀旅局也提供露營活動安全小叮嚀，請做好充分行前規劃與準備、選擇合法的露營場地、避免進入危險地區或水域、提高警覺注意安全、不帶走也不留下任何東西，讓整趟旅程「開心遊、平安歸」。

大里夏田路頂厝路口車禍頻傳　居民爭取交通號誌

中市警安居專案逮195人　起獲毒品逾百公斤

台中水情「類黃燈」減壓供水措施

「氫氣」氣球易燃危險　中市消保官籲勿賣勿買

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀