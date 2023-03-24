迎補班！麻古茶坊今起「買1送1」喝3天 不限量寄杯超爽
明（25）天迎來痛苦的補班日，手搖飲也紛紛推出補班限定優惠，療癒上班族悲傷的心情！其中麻古茶坊今起至26日，連續三天「柳橙果粒茶」、「香茶果粒茶」買一送一，買就送同品項、同容量的電子兌換卷，可以一路換到四月底，先囤下來慢慢喝。同時，療癒系優格飲品「發發」單茶與鮮奶茶系列直接享9折優惠；7-11行動隨時取紅茶拿鐵、抹茶拿鐵買4送2。
記者鍾怡婷/綜合報導
補班日好傷心，麻古茶坊3/24~3/26連續三天指定飲品「買一送一」，活動期間3/24~3/26到門市購買柳橙果粒茶或香橙果粒茶，並到麻古茶坊官方LINE帳號登錄發票，即可在4/1於會員帳戶中獲得同品項、同容量的電子兌換券，不限購買杯數，買幾杯就送幾杯，兌換期限04/30止，活動僅限門市點餐購買，電話自取及外送無此優惠。
同時，療癒系優格飲「發發」，3月24日至3月25日，發發單茶與鮮奶茶系列皆享9折幸福價，包括「復刻紅鮮奶茶」紅茶與鮮奶的經典組合，滋味與香氣的絕佳搭配，跟補班鬱悶的心情説掰掰！
除了手搖飲外，7-11超商APP行動隨時取則是從3月25日起至3月29日止，推出冰皇家伯爵紅茶拿鐵、冰贅沢八女抹茶拿鐵、一顆檸檬青茶、一顆檸檬紅茶買4送2，還有CITY CAFE與哈根達斯獨家聯名冰沙，每日限量任選買2送2，平均下來單杯75元。