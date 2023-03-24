特企／雄獅文具X璐露野　文創雙雄打造想像力旅程

隱身在桃園龍潭的雄獅文具想像力製造所，全區以生活體驗互動美術館概念為出發點，擁有戶外2700多坪的大自然森林，並以鋼筋步道及木棧步道打造出舒適質感美學空間，備受親子及文青族群的喜愛，建築物更獲得最高等級「鑽石級」臺灣綠建築標章（EEWH）。而秉持著「親近自然，精緻生活，環保永續」精神，在臺灣這片土地上極力推廣野餐文化的璐露野生活 Luluyelife，以多年來舉辦的白色野餐活動，成為時尚潮流圈的社交標竿。
這回，兩者結合各自特點，共同舉辦《作繪來野餐》活動，4/22-4/23為期兩天，讓民眾在純白帳棚下，以大自然森林為畫布背景，野餐佈置做為畫筆，創作專屬於你的野餐風格小物，以及小木屋的彩繪體驗，讓你發揮想像力展現創意。現場除了不停歇的音樂演奏外，也將設置美味餐車與戶外手作課程，傍晚時分，璐露野首度登場的無菜單野火料理「野伙實驗室」，搭配上現場的爵士樂團演奏，可說是五感體驗一次滿足的戶外野宴。
主辦單位表示，該活動單人單日價格1290元起，包括手作課程、彩色漸層筆體驗、野餐好食市集遊樂、白天森林音樂LIVE演唱、夜晚森林祕境專屬VIP座位、野火炭烤無菜單饗宴、燭燈星空爵士音樂LIVE演唱、渴望會館住宿等，席次有限，敬邀民眾來參與。
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