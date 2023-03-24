今日最聚焦／隨美升半碼！專家剖析央行心態　6月恐再升

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至於歐美金融事件是否進一步擴散？他說，貨幣政策有明顯政策遞延效果，現在融資成本較過去1年提高了5%，代表企業未來新融資成本大幅飆升，一定會影響經濟活動，現在看到銀行業的狀況，這只是剛開始，「矽谷銀行不會是第一間、也不會是最後一間」，未來這種金融緊縮還是看得到，畢竟這種所謂「暴力式升息」，從歷史來看通常會造成景氣某種程度衰退，未來半年、1年這種中小型信用事件，可能還是會發生。
由於美國5月4日還會再開會，是否繼續升息也受關注。林啟超認為，這期間有2大觀察指標，首先，聯準會一定會看到3月消費者物價指數（CPI）及個人消費支出物價指數（PCE）這2個通膨數據，屆時就能清楚知道通膨是否如預期往下走，還有最近金融事件是否有較平息，只是即便CPI有向下走，仍可能在5%以上，若金融事件也未再蔓延擴大，美國5月還是有可能再升息1碼，「這可能性現在是存在的」。
至於美國今年有可能降息嗎？林啟超覺得有這可能性，只是美國通膨仍高，即使到年底要降到目標區2%，其實是有難度，所以鮑爾才會說目前還沒考慮要降息。因為要降息，通常是出現2種情況，一個就是美國經濟衰退更加明顯，再來就是金融事件進一步蔓延，這是降息非常重要的動機，但目前來看，美國通膨從「任性」變成「韌性」，要像過去這麼快就降息，甚至祭出量化寬鬆（QE）政策，即便到下一季或下二季，要看到可能性還是很低。
至於台灣央行跟進美國升息半碼，是否是「勇敢的決定」？林啟超說，要說「勇敢」是基於台灣出口連6黑，國泰也預估第1季出口會年減2成，國發會亦認為目前景氣在往下階段，央行也下修今年全年經濟成長率。不過，他認為，央行這次升息最重要還是想抑制通膨預期心理，特別是4月電價調漲可能會產生後續效應，即便直接影響戶數非常少，受影響的譬如早餐店等，可能會考慮轉嫁成本，相信這也是央行這次升息考量重點，尤其服務業最近夜市攤攤爆滿排隊，觀光客也很多，服務業通膨隱隱形成中，央行升息半碼，「想要抑制通膨預期動機非常非常明顯」。
不過，就如央行總裁楊金龍昨日所說，央行這一年來升息3碼，央行也要看看政策效果及第2季景氣是否會如預期開始觸底，甚至第3季往上走，林啟超表示，這也是為什麼他說是不是勇敢升息還很難講，目前也還看不出來，畢竟美國現在貨幣政策才剛開始要有明顯的遞延效果出現，但可以肯定的一件事 「央行想要抑制台灣一直以來較明顯的通膨預期」。
至於這會不會是台灣今年最後一次升息？林啟超覺得距離央行第2季理監事會6月23日還有3個月時間，央行會持續關注2數據，一個就是4月電價調整後，4、5月通膨數據，看是否如預期往下走，特別是核心通膨，即扣掉食物及能源價格的通膨率，有沒有進一步走低，還是呈現不易下跌階段，這是非常重要考量，如果下去速度不如預期，「6月還是存在升息狀況」。
除通膨數據之外，央行也會觀察國際經濟金融情勢，尤其是歐美經濟狀況，會反映在台灣出口，是否能如央行預期落底，還是仍處於較低迷狀況，相信央行都會注意。
不過，林啟超也觀察到一個有趣現象。他說，若將產業分3類來看，製造業與科技業、金融業、服務業來看，目前製造業及科技業處於衰退中後期，這從製造業訂單、存貨比似乎已接近底部可看出，而金融業受影響才剛處在初期，從長短利差或美國銀行業出現存款不足、流動性風險、歐洲瑞信開始出事，代表金融業也開始受到一些衝擊，倒是服務業現在處於經濟擴張階段。
也因為各行業目前呈現非常不一樣的狀況，林啟超認為，這顯示央行的挑戰更高，因為利率調升不會去管哪個行業，對各行業的衝擊也不太一樣，央行更不可能針對不同行業訂出不同的政策利率，這也是為什麼他覺得這次央行貨幣決策難度很高，更是挑戰央行及金融監理機關的重要時刻。