未滿13歲孩童怎麼領6000元？父母代領僅需填孩童健保卡號

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數位部表示，未滿13歲孩童代領只需要父或母或監護人（其中1位）的身分證字號與銀行代碼、帳號跟健保卡號，被代領孩童只需要輸入健保卡號，不需要輸入身分證字號和銀行帳號。
數位部說明，只要將以下資料對應填入「https://6000.gov.tw」中的欄位，資料填寫完畢按下一頁，確認資料無誤後送出，就完成登記。
1、父或母自己的身分證字號—本人／代領人身分證字號或居留證統一證號
2、父或母自己的銀行代號及帳號—本人／代領人金融機構代號 和 帳號
3、父或母自己的健保卡號—發放對象健保卡號
4、子女的健保卡號—發放對象健保卡號#2（按新增才會出現）
數位部提醒，若代領多位孩童的6000元，系統按「新增」就可增加欄位，再填入孩童「健保卡號」即可，代領上限為4位，加上父母本人總共5位。另外，3月26日前家長仍要注意身分證尾數進行分流，3月27日起，不限身分證字號尾數都可以線上登記；登記入帳部分，只有未滿13歲孩童可由父母或監護人代領，無法替其他親朋好友代領。
未滿7歲符合發放資格者，由父母或監護人其中1人代領，7歲至未滿13歲符合發放資格者，可以由本人自行領取，或者由父母或監護人其中1人代領。至於今年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明的國民，且其生母或生父符合發放資格者，應於明年1月31日以前，由法定代理人至郵局代領6000元。
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