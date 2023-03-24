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未滿13歲孩童怎麼領6000元？父母代領僅需填孩童健保卡號

▲未滿13歲孩童怎麼領普發6000元？數位部今（24）日表示，代領只需父母或監護人其中1人的身分證字號與銀行代碼、帳號跟健保卡號，被代領孩童只需輸入健保卡號。（圖／數位部提供）
▲未滿13歲孩童怎麼領普發6000元？數位部今（24）日表示，代領只需父母或監護人其中1人的身分證字號與銀行代碼、帳號跟健保卡號，被代領孩童只需輸入健保卡號。（圖／數位部提供）

記者李琦瑋／台北報導

全民普發6000元共有5種領取管道，想要直接讓錢匯進戶頭的民眾可上網採「登記入帳」方式，1988客服最近接到許多父母詢問，要做登記入帳時，幫未滿13歲的小孩代領，究竟要輸入哪些資料？數位部今（24）日表示，代領只需父母或監護人其中1人的身分證字號與銀行代碼、帳號跟健保卡號，被代領孩童只需輸入健保卡號。

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全民普發6000元共有5種領取管道，其中，想要直接讓錢匯進戶頭的民眾可上網登記，登記入帳方式在3月22日至26日採身分證字號或居留證號尾數分流。今天可登記尾數為4、5，25日為6、7，26日為8、9，27日以後所有符合領取資格者都可上網登記。

數位部表示，未滿13歲孩童代領只需要父或母或監護人（其中1位）的身分證字號與銀行代碼、帳號跟健保卡號，被代領孩童只需要輸入健保卡號，不需要輸入身分證字號和銀行帳號。

數位部說明，只要將以下資料對應填入「https://6000.gov.tw」中的欄位，​資料填寫完畢按下一頁，確認資料無誤後送出，就完成登記。

1、父或母自己的身分證字號—本人／代領人身分證字號或居留證統一證號
2、父或母自己的銀行代號及帳號—本人／代領人金融機構代號 和 帳號
3、父或母自己的健保卡號—發放對象健保卡號
4、子女的健保卡號—發放對象健保卡號#2（按新增才會出現）

數位部提醒，若代領多位孩童的6000元，系統按「新增」就可增加欄位，再填入孩童「健保卡號」即可，代領上限為4位，加上父母本人總共5位。另外，3月26日前家長仍要注意身分證尾數進行分流，3月27日起，不限身分證字號尾數都可以線上登記；登記入帳部分，只有未滿13歲孩童可由父母或監護人代領，無法替其他親朋好友代領。

未滿7歲符合發放資格者，由父母或監護人其中1人代領，7歲至未滿13歲符合發放資格者，可以由本人自行領取，或者由父母或監護人其中1人代領。至於今年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明的國民，且其生母或生父符合發放資格者，應於明年1月31日以前，由法定代理人至郵局代領6000元。

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