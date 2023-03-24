狒狒最新行蹤竄出！爆現身「埔頂國小」 人員趕抵秒消失
桃園市近日出現「東非狒狒」在街上亂竄的事件，平鎮區振興里里長、守望相助隊及六福村日夜搜索，無奈狒狒太過聰明，都以失敗告終，目前相關單位還在全力搜捕中。桃園市農業局今（24）日接獲通報，狒狒上午現蹤新屋中山東路附近，竄出時意外嚇到一輛小轎車後逃跑，可當人員趕抵時已不見牠身影，後續則又獲報牠出現在埔頂國小附近。
記者李惠婷/綜合報導
振興里里長黃志杰表示，該隻東非狒狒在消息爆發前已在平鎮逗留約12天之久，期間僅採食蔬果、未傷害人，他與守望相助隊、六福村獸醫在接獲民眾通報後立即出動，追蹤牠的足跡移動全區7公里，可牠實在非常有警覺心，最終抓捕未果。
為能迅速抓捕到這隻逃亡狒狒，桃園市農業局日搜夜搜，晚上甚至拿出夜間熱成像儀持續搜捕。今日上午10時30分許，有民眾通報狒狒出現在新屋中山東路37號附近，當時牠從草叢竄出時，意外嚇到一輛行經該路段的轎車，好在駕駛緊急剎車，未造成任何傷亡，可待人員趕抵現場，狒狒早已消失無蹤。後續在下午2時許，農業局又獲報狒狒出現在新屋區埔頂國小附近，不過人員一樣趕抵現場時，狒狒早已消失無影無蹤。
動物專家葉傑生則提醒，民眾遇到狒狒時，不論大人小孩都要避免與牠眼神對視、露齒微笑、尖叫、害怕，也不要轉過身奔跑，可能因此激怒牠，只要平靜地走過去就可以避免遭到攻擊。