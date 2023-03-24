補班怒吃一波！頂呱呱套餐激省115　麥當勞雞塊買10送10

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此次優惠券有三種類型，不管要單點、一人獨享還是兩人同享都可以，首推買2送1，有甜甜包、地瓜薯條、呱呱包及薯球可以選擇，以呱呱包為例等於一顆只要40元。
還有86折點心組，優惠價130元，熱門點心加上飲料，搭配出三種組合，原味炸雞組、原味小腿組、阿勇雞塊組，通通都能吃到肉！雙人餐壓軸登場，有原味和辣味可選，辣味雙人餐下殺7折只要275元，激省115元。優惠即起至4/9，限時17天爽爽吃。
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清明連假再加碼
緊接著的清明連假，頂呱呱4/1到4/5加碼再推出399元「享樂狂歡桶」，爽吃6塊原味炸雞、雞腿、辣味雞翅，2顆呱呱包2顆還有1.25L大罐可樂瓶。
漢堡王、麥當勞也有好康
此外，漢堡王推出官網消費外帶或外送滿249元，可享原味華堡57折，只要輸入優惠碼「BKHAPPY」，即可以「77元加購原味華堡」。而麥當勞歡樂送最新好康，輸入優惠碼「10NUG」可享10塊麥克鷄塊、經典那堤(冰/熱)、勁辣香鷄翅「買1送1」，相當於「麥克鷄塊買10送10」。