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2月失業率3.53%、23年同月新低　主計總處：勞動市場穩定

▲行政院主計總處今（24）日公布2月失業率為3.53%，為近23年以來同月新低。（示意圖／Pixabay）
▲行政院主計總處今（24）日公布2月失業率為3.53%，為近23年以來同月新低。（示意圖／Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

行政院主計總處今（24）日公布2月失業率為3.53%，近23年以來同月新低，月升0.03個百分點，主要受到年後轉職潮以及臨時性工作結束影響，經季節調整後，失業率為3.58%，較上月下降0.02個百分點，顯示失業情勢仍處於「穩定」狀態，不過國勢普查處副處長陳惠欣仍表示，日後還需密切觀察全球景氣降溫、出口動能趨緩所帶來的影響。

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主計總處公布，2月失業人數為42萬人， 較上月增加4千人，或1.01%，陳惠欣說明，主要是由於春節後轉職及部分臨時性工作結束所致， 其中因對原有工作不滿意而失業者增加5千人，因季節性或臨時性工作結束而失業者也增2千人；與上年同月比較，共計減少1萬4千人。1 至2月失業人數平均為41萬8千人，較上年同期減少1萬4千人。

2月失業率為3.53%，較上月上升0.03個百分點，較上年同月則降0.12個百分點，是自2001年、近23年以來同月新低。1至2月失業率平均為3.52%，較上年同期下降0.11個百分點。經季節調整後失業率為3.58%，較上月下降0.02個百分點，顯示失業情勢仍處於「穩定」狀態。

陳惠欣表示，待3月季節性因素消失後，轉職者陸續找到工作，因此以往在這個時候，失業率會呈現月降走勢，除了2020、2021年有受到疫情影響故情況特殊之外，近5年來，3月相較於2月的失業率大約會下降0.03至0.04個百分點。不過，除此之外，還需觀察全球景氣降溫、出口動能趨緩所帶來的影響，後續整體勞動市場還需密切關注。

主計總處資料顯示，2月就業人數為1148萬5千人，較上月增加0.13%，其中服務業部門及農業部門分別增加0.23%及0.17%，工業部門則減0.05%；與上年同月比較，增加0.24%。

因經濟因素導致週工時未達35小時者為18萬5千人， 較上月增加2萬3千人，以往2月大約為18.4萬人至22.6萬之間，故這個月週工時未達35小時者的人數，與以往水準相當，並無特殊情形發生，但仍會持續關注。

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