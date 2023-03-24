155隻狒狒到底怎麼數？六福村員工「3原因」算到崩潰
桃園發生東非狒狒逃脫逛大街，引發全台幾乎輿論「狒」騰。豈料新竹縣林管處親自到六福村清點狒狒數量時，發生竟然「多1隻」，園方回應原因為「今年第一季有狒狒新生兒出生」，才導致比通報數量多一隻。至於這麼大量的狒狒到底有什麼數法？新竹縣府農業處森林暨自然保育科表示，因現場太寬闊、遮蔽物多，加上動物們也會一直移動，在清點上確實有些困難。
記者汪睿琦/綜合報導
新竹縣府指出，昨日下午偕同新竹縣林管處到六福村實地清查狒狒數量，發現現有數量與去年樂園呈報之155隻有出入。對此縣府說明，初步判定飼養場域沒有明顯可讓動物逃逸的漏洞，不過因依照現場照片來看，六福村飼養狒狒的場域「既寬闊又開放，加上太多遮蔽物，又有車跟造景等，動物也很難讓他乖乖待在原地待人員數完，本身清點就有難度」。
因此縣府表示，目前已發文函請六福村盡速以科學、可執行之方式精確計算數量，並於一週內將清點結果回報縣府。另一方面，中央林務局保育組鄭伊娟科長也指出，全台各個有養育保育類動物的園區每一隻出生、死亡都須經過林務局保育組同意，當然園區想計畫繁殖也包括在內，都必須寫好年度計畫呈報給中央才行。
這回六福村鬧「多1隻」烏龍，鄭伊娟指出六福村需要在今年底為狒狒寶寶完成申報手續，若今年底中央林務局再次去清查時發現有未申報的保育動物，主管機關得以開罰1.5萬元罰鍰。