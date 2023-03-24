流感已64例重症、13死　擴大公費抗病毒用藥延長至4月底

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疾管署統計，本流感季截至3月20日已累計64例流感併發重症確定病例，包括13例經審查與流感相關死亡病例，其中85%為H3N2，重症與死亡確定病例高於過去2年同期，但仍皆低於新冠疫情發生前的同期病例數。另依疫情監測資料顯示，國內類流感門急診就診人次近期持平，上週就診人次已高於前3年同期，預期流感流行將延續至4月份，須持續密切監測疫情發展；近4週社區合約實驗室呼吸道病毒檢出以流感病毒為多，且分離出H3N2為主。
疾管署指出，目前我國公費流感抗病毒藥劑配置於各縣市約4000家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙，由於目前流感與新冠在社區中共同流行，若民眾有類流感症狀，除可先用新冠家用快篩檢測外，如有危險徵兆如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件。倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。
疾管署提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩，如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上班上學，以免病毒傳播。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。