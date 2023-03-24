特企／電話行銷如何不被秒掛　專家曝業界不能講的2招

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成功的電話行銷需要有一個好的開場白，讓客戶有興趣聆聽你所要推廣的產品或服務。然而，很多行銷人員卻會忽略最重要的一點，那就是停頓、傾聽。你不應該自顧自滔滔不絕，特別是不要對客戶衛教產品。康成志業的順勢聊法，讓客戶順心順利，是透過傾聽客戶的心聲而達成的。相較於制式的推銷話術，讓電話行銷聽起來像是騷擾電話，康成志業透過這種方式建立了與客戶之間的互動關係。
透過適時的停頓等待客戶的回應，與客戶做善意的溝通，讓客戶感受到被傾聽的重要性。即使你無法看到客戶的表情，透過傾聽對方的停頓點、語速和聲調等，也可以聽得出對方的情緒表情。康成志業電話行銷多年來研究出的「順勢聊法」，幫助電銷人員在推銷產品或服務時，與客戶之間建立良好的互動關係，讓電話行銷成為一個雙贏的過程。
祕訣二：「尊重與信任」
在電銷互動的過程中，除了傾聽之外還要尊重客戶的當下的狀態與心情，進而建立信任關係。當客戶感受到你是值得信任的朋友時，他們會更願意聆聽你所說的話。
首先，展現善意與熱忱是非常重要的。使用友善和帶著笑意的語氣，可以讓對方感到受到歡迎和尊重。透過這樣的方式，讓客戶感受到你是友善無害的，就像無尾熊一般可愛可親近，有助於建立信任關係。這種方式可以增加對話的流暢度，並讓客戶更願意聽取你的建議。其次，不要浪費客人太多時間。在訪間的保健電銷行業，通常需要講上至少20至40分鐘，而還不見得成交。在康成志業卻只需要講十分鐘左右就能締結客戶，而且許多客戶還會主動回購。
這是因為康成志業制定了「最友善消費模式」，讓電話行銷人員只用精簡、精準的溝通方式，讓電話行銷順利締結更快速，也不會讓客戶覺得廢話太多，講話都有重點，更能取得客戶的信任。這種有效率的方式可以提高成交率，同時也讓客戶感受到尊重，增加回購的可能性。總之，在電話行銷中，用一對一的專屬諮詢，要重視客戶的感受，並建立良好的信任關係。具備良好的互動溝通方式，透過友善、熱忱、精簡、精準的溝通方式，不僅可以提高成交率，更可以贏得客戶的信任和忠誠度。
如果你想成為一名優秀的電話行銷員，需要不斷學習和提升自己的能力。康成志業以二十多年經驗，發展出一套完善的電銷培訓SOP，不教話術、只教說話的語態與方式。歡迎想要在電話行銷一展長才的朋友，加入康成志業成為電銷達人。