特企／貪食蛇再進化！《蛇蛇貪吃》全球雙平台正式上線

官方表示，《蛇蛇貪吃》遊戲內採用經典遊戲貪食蛇為核心概念，開發出獨創的蛇靈系統，並精心設計70種以上特殊技能供玩家闖關搭配。最初玩家將化身為一條小蛇，從古代遺跡矗立的靜謐森林、充滿機械魔物的廢棄工廠，到四周燃燒著火焰的熾熱岩漿等精緻場景，穿梭於各式迷宮與魔物們走位擊殺的蛇行戰鬥，隨著裝備提升並持續進化，讓玩家能依照自身喜好及戰鬥屬性，打造專屬於自己的貪食蛇王。
本次也特別邀請「蕭芷渲Iris」與樂天女孩「琳妲」、「孟潔」、「Yuri」共同擔任遊戲大使。簡單而流暢的遊戲操作，讓首次試玩的女孩們，面對再多蜂擁而上怪物也能輕鬆走位，體驗蛇蛇絕佳的戰鬥爽感。除了基本射擊、技能選擇與閃避怪物的襲擊外，《蛇蛇貪吃》更加入了全新的圍殺戰鬥，透過走位使用蛇身圍困魔物，無論再難纏的怪物都能給予致命的傷害。同時也要注意因碰撞而受傷的風險，考驗著玩家操作技術及耐心，為每個挑戰帶來更多的戰術樂趣。
官方表示，HABBY一直都非常重視台港澳玩家對旗下各作品的遊戲體驗與建議。本次《蛇蛇貪吃》更邀請「丁特」、「史丹利」、「依渟」、「赤鬼伯伯」、「蝦愛橘子」等多位資深遊戲實況主一同共襄盛舉。自3/23起，領先全球搶先試玩20個全新設計迷宮關卡，挑戰超過百種怪物以及多位BOSS的主線關卡。使用狂暴攻擊體驗超爽戰鬥快感，過關還可獲得大量金幣來提升蛇靈能力的「黃金礦洞」，以及每日僅有三次挑戰機會，可使用多種蛇靈出戰且難度更高的「每日挑戰」模式。場場直播活動將送出超過一萬顆寶石虛寶獎勵，喜歡《蛇蛇貪吃》的玩家們千萬不要錯過。
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新玩家登入遊戲可開啟「新手限定活動」，每日完成活動任務即可免費獲得S級狂暴裝備、蛇靈、寶石等多樣好禮。
狂暴寶箱概率提升活動
即日起抽取S級狂暴套裝機率將大幅提升。首次開放的狂暴套裝除了擁有大幅度的攻擊加成、增加暴走持續時間外，更擁有開局選擇技能及免費刷新技能一次等特殊能力。
粉絲團玩家集結送PS5
即日起加入官方粉絲團，於活動討論串中上傳自己的專屬蛇靈，就有機會抽中PS5、Airpods等實體大獎。
《蛇蛇貪吃》官方粉絲團連結