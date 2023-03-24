台中兒童藝術節30場演出 文化局：最珍貴兒童節禮物

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施純福表示，邁入第20年的兒童藝術節，堪稱是台中品牌活動，每年精心規劃豐富多元的親子藝術饗宴，希望將藝術教育向下扎根，致力打造良好的藝文參與環境。今年特別向全國徵件，響應踴躍，從百件作品中選出18個優秀團隊，加上首場演出的紙風車劇團，19支團隊先後將帶來30場精彩演出，歡迎親子藝起觀賞表演擁抱世界。
文化局指出，今年兒童藝術節將於4月1日，由紙風車劇團在圓滿戶外劇場開鑼。參與演出的除了大開劇團、頑石劇團、極至體能舞蹈團、台中室內合唱團、妙璇舞蹈團、台中木偶劇團、小青蛙劇團等16個在地劇團外，還邀請來自嘉義的正明龍歌劇團，來自高雄的両両製造聚團帶來生動有趣的節目，希望陪伴大小朋友一起歡度快樂時光。
文化局指出，所屬各文化中心也結合兒童節規劃系列活動，包括今年邁入40周年的葫蘆墩文化中心，4月份同步舉辦館慶活動，邀請九天民俗技藝團、瓊瑢舞蹈團、大開劇團、優人神鼓、UNI優尼客當代馬戲團及街頭藝人，與在地學校帶來一連串藝文饗宴。屯區藝文中心及港區藝術中心，則於5月邀請Kiss Me親一下劇團、如果兒童劇團及小青蛙劇團等帶來戲劇演出，歡迎親子大手牽小手，一起參與這場藝術饗宴。有關台中兒童藝術節相關資訊請至文化局官網( https://www.culture.taichung.gov.tw )或兒童藝術節臉書粉絲專頁( https://reurl.cc/Y9zaml )查詢。