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台中兒童藝術節30場演出 文化局：最珍貴兒童節禮物

▲台中兒童藝術節30場演出，4月1日將由紙風車打頭陣，演出諸葛四郎。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.24)
▲台中兒童藝術節30場演出，4月1日將由紙風車打頭陣，演出諸葛四郎。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.24)

記者金武鳯/台中報導

邁入第20屆的台中兒童藝術節，響應聯合國永續發展指標(SDGs)，以「環保永續」為主題，4月1日由紙風車劇團打頭陣，在圓滿戶外劇場演出諸葛四郎，接著還有小青蛙劇團、大開劇團等輪番上陣。文化局邀請親子「藝起環抱世界」，透過30場生動有趣表演，讓孩子體認愛護地球的重要性。

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文化局今天舉辦兒童藝術節活動發布會，邀請紙風車劇團演出諸葛四郎，讓民眾先睹為快，也一併介紹4月1日起至5月27日間，由19個藝術團體陸續在山海屯及市區，總共演出30場舞蹈、音樂及戲劇。副局長施純福表示，這是媽媽市長盧秀燕送給孩子們最好的兒童節禮物。

▲台中兒童藝術節即將登場，今年共有19支藝術團隊在山海屯區演出30場節目。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.24)
▲台中兒童藝術節即將登場，今年共有19支藝術團隊在山海屯區演出30場節目。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.24)
施純福表示，邁入第20年的兒童藝術節，堪稱是台中品牌活動，每年精心規劃豐富多元的親子藝術饗宴，希望將藝術教育向下扎根，致力打造良好的藝文參與環境。今年特別向全國徵件，響應踴躍，從百件作品中選出18個優秀團隊，加上首場演出的紙風車劇團，19支團隊先後將帶來30場精彩演出，歡迎親子藝起觀賞表演擁抱世界。

文化局指出，今年兒童藝術節將於4月1日，由紙風車劇團在圓滿戶外劇場開鑼。參與演出的除了大開劇團、頑石劇團、極至體能舞蹈團、台中室內合唱團、妙璇舞蹈團、台中木偶劇團、小青蛙劇團等16個在地劇團外，還邀請來自嘉義的正明龍歌劇團，來自高雄的両両製造聚團帶來生動有趣的節目，希望陪伴大小朋友一起歡度快樂時光。

文化局指出，所屬各文化中心也結合兒童節規劃系列活動，包括今年邁入40周年的葫蘆墩文化中心，4月份同步舉辦館慶活動，邀請九天民俗技藝團、瓊瑢舞蹈團、大開劇團、優人神鼓、UNI優尼客當代馬戲團及街頭藝人，與在地學校帶來一連串藝文饗宴。屯區藝文中心及港區藝術中心，則於5月邀請Kiss Me親一下劇團、如果兒童劇團及小青蛙劇團等帶來戲劇演出，歡迎親子大手牽小手，一起參與這場藝術饗宴。有關台中兒童藝術節相關資訊請至文化局官網( https://www.culture.taichung.gov.tw )或兒童藝術節臉書粉絲專頁( https://reurl.cc/Y9zaml )查詢。


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