揭侯友宜上班喬黨務　新北綠營齊轟：為了大位荒廢市政

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張志豪說，請問侯友宜，您目前仍是新北市長，但接二連三出現這種重大爭議，請問您上班時間有請假嗎？您的市政承諾呢？您的好好做事呢？根本是不務正業、荒廢市政，就算準備落跑中，也不要如此恣意妄為。
李宇翔批評，侯友宜帶頭違反行政中立，上樑不正下樑歪，連帶市府各局處、各區公所都宛如侯友宜角逐國民黨總統初選的競選總部，全新北市府從上到下都在想著怎麼讓侯友宜為代表國民黨總統候選人，無心市政也連帶讓市政滿意度持續下滑。
顏蔚慈怒轟，新北市政螺絲掉滿地，但侯友宜顯然不只是無心市政，國民黨宣布採徵召制便開始洋洋得意，以為可以順利取得總統提名，完全無視5成4的民眾不贊成侯友宜落跑選總統，背棄新北市民的承諾。她強調，不會因為國民黨徵召，就可以洗刷侯友宜落跑的惡名，更不會因為成為總統候選人就可以無視行政中立的準則。
翁震州指出，先前國民黨抨擊前行政院長蘇貞昌利用休息時間及私人費用在官邸與候選人會談餐敘是行政不公，如今侯友宜卻直接在上班時間且在市府利用公家場域及公眾資源公然喬黨務，請問國民黨與侯友宜如果這不是行政不中立，那什麼才叫行政不中立？翁質疑，侯有一還都沒宣佈參選，就把市府當作黨部在用，然不成未來還要把市府拿來當作競選總部嗎？
黃淑君表示，新北市政府發言人張愛晶3月9日曾發新聞稿並帶有攻擊言論，完全不像一個市府發言人應有的作為，看起來更像是某競選總部的行為，侯友宜不僅縱容底下人如此，更帶頭違反行政中立，市政跟黨務都搞不清楚，不知何來能力扛下領導台灣人民的重責大任？
陳乃瑜指出，任何政治動作一定都是精心設計過，以往「黨務不沾鍋」的侯友宜，卻讓洪、陳兩人放上這張照片，顯示他急欲爭取代表國民黨參選總統，更認為自己的支持度高，儘管違反行政中立也不會遭到民眾否定，狂妄自大的性格不配成為國家領導人。
張錦豪表示，侯友宜目前仍是新北市市長，近來卻接二連三出現類似的重大爭議，請問承諾的「好好做事」落實在哪裡？市政行程少到兩、三天才能見到一次市長，顯示侯友宜根本不務正業、荒廢市政，連市政都做不好，哪來資格掌管國政。