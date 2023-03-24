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特企／不要對我尖叫三代店型開幕！Yuri陳怡叡現吻台東

▲啦啦隊女神現身台東出席不要對我尖叫一日店長活動。（圖／品牌提供）
▲啦啦隊女神現身台東出席不要對我尖叫一日店長活動。（圖／品牌提供）

本報訊

知名飲料連鎖品牌「不要對我尖叫」於今(24)日正式開幕其全新的絕美三代店型，對此「地表最正啦啦隊女神」陳怡叡Yuri 特別於今日擔任三代店的一日店長。一日店長Yuri當日親手製作「不要對我尖叫」的人氣飲品之一「桂花烏龍」，獻給第一位排隊購買的顧客。

此外，Yuri陳怡叡擔任一日店長與民眾互動，在活動期間現場消費滿99元即可與Yuri陳怡叡合影留念品牌將贈送粉絲拍立得一張，並送上限量品牌折價卷，這樣的難得機會引起了現場民眾的熱烈迴響，許多人紛紛前來排隊等候，不止喝特色飲品、吃車輪餅，更為目睹啦啦隊女神風采。

「不要對我尖叫」的這次開幕活動，不僅讓消費者體驗到高品質的飲品，還有機會與知名藝人互動合影，活動現場氣氛熱鬧非凡，這間門市位於台東市光明路126號在開幕當日提供任一飲品8折優惠、車輪餅同一口味第二件半價等優惠活動，此外，在開幕活動期間購買任一飲品8折，加價10元即可獲贈一顆車輪餅；現場加入Ocard新會員即可獲贈「好運刮刮卡」一張，每張刮刮卡都有機會獲得驚喜好禮！

事實上「不要對我尖叫」第一代店型為街邊店，提供特色手搖飲，第二代店型加入知名貝果商品販售，成為下午茶人氣首選手搖飲品牌，該品牌長期廣受顧客歡迎便誕生三代店型，結合尖叫海外門店的基因，「絕美內用區」讓尖叫茶水間成為交流美好的停駐點，三代店型還擁有一分錢一分貨車輪餅進駐、不止擁有特色手搖飲更有熱呼呼現場製作的美味車輪餅，讓你一次享受下午茶的美好時光。

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門店資訊：
門店名稱：不要對我尖叫-台東光明店
門店地址：台東縣台東市中正里光明路126號
門店電話：0911-075-881

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