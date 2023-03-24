佐藤健《說了100萬次》我愛你！觀眾直喊「真的受不了」
日劇《要是說了100萬次就好了》由井上真央、佐藤健、松山研一攜手主演，故事描述相馬悠依（井上真央 飾）和鳥野直木（佐藤健 飾）是青梅竹馬，再確信彼此是命中注定的對象之際，直木卻突然消失，變成幽靈繼續在人間徘徊，徬徨無助的他面前出現的，是唯一能看到自己存在的刑警（松山研一 飾）。最後兩集中，兩位主角的最後一幕以及不斷重複「我愛你」，讓觀眾淚流滿面直喊：「哭到不行！」
記者陳雅蘭/綜合報導
《要是說了100萬次就好了》在冬季檔表現搶眼，在「想看到完結篇的連續劇」票選打入前三名，佐藤健飾演的「鳥木直人」則在「2023最喜歡的冬季連續劇角色」中稱霸全場，角色表現獲得觀眾一致好評，尤其對於透過口哨來與女主角溝通的動作，兩人相隔陰陽兩界的真愛表現，十分動容。
劇中，佐藤健從第1集就變成幽靈，一直都以高領毛衣與長大衣的造型示人，網友就稱他是世界上最適合穿高領毛衣的男人，更誇張形容「以前就知道佐藤健搭高領毛衣便是正義」。
該劇第9集最後的震驚轉折，再到完結篇的海邊場景，佐藤健的「我愛你」連發也讓觀眾不忍了，眼淚潰堤哭不停，大讚這是一部集合歡笑、心動與難過的連續劇。《要是說了100萬次就好了》全集可至friDay影音收看。