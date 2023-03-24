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黃國書選區3新人競爭　中彰投藍綠立委皆無黨內挑戰者

▲正國會台中市議員江肇國今辦理登記，挑戰黃國書的中6選區。（圖／翻攝江肇國臉書，2023.03.24）
▲正國會台中市議員江肇國今辦理登記，挑戰黃國書的中6選區。（圖／翻攝江肇國臉書，2023.03.24）

記者顏幸如／台中報導

2024立委選舉，國民黨與民進黨第一梯次黨內登記今截止，中彰投部份相對單純，現任立委皆無黨內挑戰者。唯台中市無黨籍立委黃國書宣佈不選，綠營3新人黃守達、江肇國、何昆霖登記；民進黨前彰化縣黨部主委邱建富原有意挑戰黃秀芳，但昨天被林佳龍勸退；南投兩位現任立委馬文君、蔡培慧皆完成黨內登記，民進黨縣黨部主委蔡銘軒將挑戰第一選區。

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▲何昆霖為前議員何敏誠之子，將挑戰中6選區。（圖／翻攝何敏誠臉書，2023.03.24）
▲何昆霖為前議員何敏誠之子，將挑戰中6選區。（圖／翻攝何敏誠臉書，2023.03.24）
下屆立委選舉，國民黨黨內第一階段、民進黨黨內提名登記，中彰投3縣市尚稱平和，現任立委皆無黨內挑戰者。台中市藍營目前2席，現任江啟臣、楊瓊櫻及前立委顏寬恒皆由助理代辦登記，顏寬恒可望再度於中二選對戰民進黨的林靜儀。

民進黨在台中市有5名立委，另有因線民案「三退」的無黨籍立委黃國書屬泛綠陣營。5名現任包括立法院副院長蔡其昌、林靜儀、何欣純、張廖萬堅、莊競程皆已登記。黃國書的第6選區，昨有子弟兵市議員黃守達登記、今有正國會議員江肇國、第一高票落選市議員的何昆霖辦妥登記。

南投縣綠營，縣黨部主委蔡銘軒登記挑戰第1選區、剛遞補立委的蔡培慧登記第2選區。藍營分階段登記，僅現任的馬文君登記第1選區。

▲民進黨黃秀芳原將遭遇黨內勁敵，未料邱建富最後一刻被林佳龍勸退。（圖／民進黨彰化縣黨部提供，2023.03.24）
▲民進黨黃秀芳原將遭遇黨內勁敵，未料邱建富最後一刻被林佳龍勸退。（圖／民進黨彰化縣黨部提供，2023.03.24）
彰化縣綠營則出現戲劇性發展，現任3席立委是陳秀寶、黃秀芳、陳素月，前縣黨部主委邱建富原預告今天登記、挑戰第2選區現任立委黃秀芳，卻於昨天深夜在臉書宣佈，已被總統府祕書長林佳龍勸退。綠營3個選區都同額競選，不必辦理民調，將於5月17公告提名。藍營部份僅第3選區的謝衣鳳是現任、符合第一梯次登記資格，目前她剛接下縣黨部主委一職。

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