普發6千再放大　飯店業者推超強優惠

政府普發6千元，旅宿業者紛紛推出超值促銷搶商機。高雄英迪格酒店「你和我之間的旅行」住房專案每房6,000元起，主打平日入住即升等公園景觀房，還可以至「吳寶春自己做烘焙坊」手作蛋糕創造無價回憶。高雄漢來大飯店即日起至3/31開放預訂「雄超值6000元買一送一」。義大皇家酒店、義大天悅酒店也規劃6000優惠住房專案。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄英迪格酒店4至6月推出「你和我之間的旅行」住房專案，每房6,000元起，平日入住即升等公園景觀房，含早餐2客、調酒2杯及氣泡酒、巧克力禮盒，另外還可前往SKM Park「吳寶春自己做烘焙坊」DIY手作生日蛋糕，專案包含教學和材料，賓客現場體驗後可將自製蛋糕帶回家品嚐。
高雄漢來大飯店即日起至3/31開放預訂「雄超值6000元買一送一」，平日入住兩晚只要6,000元，可同天入住兩間或連續住宿兩晚，即日起至3/31接受預約訂房，入住日為4/4~6/30，每房均含兩客自助式早餐、健身房和露天泳池，另外每人再加贈價值千元三溫暖設施，超值的優惠專案讓大家暢遊高雄更輕鬆。
義大皇家酒店「6,000我最大」住房專案，即日起至5月31日止，平日連住二晚豪華客房，包含二日的自助式早餐各二客，三天二夜只要6,000元起（住宿日遇假日須另加價，兒童清明連假不適用)，相當原價24折的優惠即可輕鬆享受星級假期。
義大天悅飯店自4月4日起至5月31日止推出「6000最超值」住房專案，入住全新打造的星悅尊榮家庭房一晚，套裝內容包辦了二位成人與二位兒童的早餐與樂園門票，還有喜悅食堂中式分享餐1套，總價值二萬多元，平日優惠價只要6,000元起。