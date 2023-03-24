任賢齊曝男人慾望！與25年前《神鵰俠侶》楊過合體

任賢齊2023年再度推出全新單曲〈我出去一下〉，這首歌由破億點擊金曲作曲人五月天怪獸譜曲兼製作、名作詞人周耀輝填詞，以溫暖而富有力量的歌聲，繼續與大家活在當下、繼續前進。該曲MV請來李銘順演出，讓兩版《神鵰俠侶》的「楊過」罕見合體。
記者吳雨婕/綜合報導
單曲〈我出去一下〉由五月天怪獸譜曲兼製作，怪獸表示：「小齊哥時隔12年終於要再發專輯，很榮幸在這麼重大的事情裡有一起努力的機會。」在創作〈我出去一下〉時，怪獸想像著任賢齊穿著皮衣騎著重機在公路上從容前進的畫面，以公路搖滾與吉普賽風味的弦樂與Slide電吉他跟著他一起前進。透過這次的合作，怪獸也感受愈來愈有成熟魅力的任賢齊，似乎總是有用不完的活力，讓自己活得沒有遺憾，覺得任賢齊百分之百的唱出了自己的生命態度，很喜歡這次的合作。
歌曲〈我出去一下〉盡情訴說一個男人深沉而又執著的體會，幾乎每個男人的心中，都潛藏偶爾出走的慾望，無論事業穩定、家庭兼顧，或是面臨人生困境低潮、偶而會產生疑惑，想看看人生還會有什麼變化，中場休息後整裝再出發。MV找來李銘順共同演出，巧合的是他與任賢齊都在1998年飾演過台版、新加坡版《神鵰俠侶》的楊過，李銘順笑說：「原來我們當年是競爭者呀！」