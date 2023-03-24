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特企／永鴻國際生技興櫃掛牌　朝動保市場第一品牌邁進

▲永鴻國際生技展望未來永鴻國際生技將持續深化核心能力，提升產品競爭力及品牌影響力。（圖／品牌提供）
▲永鴻國際生技展望未來永鴻國際生技將持續深化核心能力，提升產品競爭力及品牌影響力。（圖／品牌提供）

本報訊

永鴻國際生技股份有限公司(股票代號：6936)為永信藥品集團旗下一員，自2016 年收購碩騰生技(前輝瑞公司動物保健部門分割獨立)，分割永信藥品動物事業處，整併成立新動保事業體，永鴻國際生技由富邦證券輔導將於3月24日正式興櫃掛牌。永鴻國際生技秉持著永信藥品的製藥基礎，從研發生產、通路至技術服務，導入各種品質管理系統，設置P2 檢驗實驗室自主檢驗，致力於產銷化學藥物與飼料添加劑等動物用產品，積極為農畜產業建構綠色養殖環境，開發治療與預防保健的動物用產品，並從食安根基上為民眾健康把關。

榮獲第29屆國家磐石獎得主永鴻國際生技主要從事產銷化學藥物與飼料添加劑等動物用產品，產品可分為四大類：治療性藥品、含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑及寵物用藥與保健品，且公司擁有283張國內動物產品許可證及中國大陸、東南亞、中南美等地品外銷許可證。在生產製程方面，公司透過嚴格的原物料控管，先進的GMP軟硬體設備及完善的製程管制，製造出安全、有效及環保的動物保健產品，不斷因應動物養殖與照護者所面臨的實際問題及實務領域中所面臨的挑戰，期望能提供客戶更完善且符合需求的高優質動物藥品、保健品及各類疾病控制、治療、飼養管理等全方位技術支援服務。

依據Precedence Research市調公司資料，全球動物保健市場規模在2021年為531.5億美元，預期2030年可成長到768.2億美元，自2022年至2030年的年複合成長率4.2%，經濟動物保健市場成長主要動能來自全球肉品消耗量持續上升，隨著人口的增長，不論是畜產或水產都為持續增長的市場。

在飼料添加劑的部分，依據Stratistics MRC市調公司資料，全球飼料添加劑市場規模在2028年預估可達576.1億美元，年複合成長率5.5%。飼料添加劑的成長動能來自於人們對於安全與高品質肉類消費需求成長，北美及歐洲等先進國家對肉品品質的要求及監管，也帶動了肉製品標準化，並提高各種飼料添加劑的需求。

在已開發及開發中國家，人口老化、家庭關係淡薄化及人際關係疏離等增加人們飼養寵物的意願，2021年全台犬貓數量已達295萬，首度超出15歲以下孩童人口數(289萬)，推估到2040年，全台將有1200萬隻毛小孩，預估整體寵物產業產值可超過5~600億元。

永鴻國際生技2021年營收新台幣(下同)11.76億元，稅後淨利1.10億元，EPS 2元。2022年自結營收11.85億元，稅後淨利1.07億元，EPS 1.61元。
展望未來永鴻國際生技將持續深化核心能力，提升產品競爭力及品牌影響力，坐穩台灣並積極佈局亞洲、歐洲等海外市場，朝向全球動保市場第一品牌的目標邁進。

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