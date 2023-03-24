中職／兄弟洲際主場大聯盟等級！盧秀燕期許三連霸

中華職棒官辦熱身賽火熱開打中，台中主場中信兄弟已取得5連勝，今(24)、明兩日將在主場洲際棒球場對決樂天桃猿，兩隊繼去年總冠軍賽後再次交鋒，備受矚目。台中市政府運動局長李昱叡表示，洲際棒球場已經完成升級媲美美國職棒大聯盟(MLB)水準，日前世界棒球經典賽精彩落幕，緊接著將迎接4月1日中職開幕戰，祝福球隊在頂級主場的優勢下勇奪佳績，也邀請球迷朋友共同為中信兄弟加油。
記者吳政紘/綜合報導
李局長表示，台中洲際棒球場是國內首屈一指符合國際賽事規格場地，也是中信兄弟主場；日前因應籌辦世界棒球經典賽，在MLB支持下，剛完成設備優化，包括噴灌系統更新、照明轉播設備、觀眾席、草皮養護、新增場邊安全隱形護網、投手丘及本壘板重建等，讓球場媲美MLB一流水準。如今賽事圓滿落幕，中信兄弟的主場也升級，歡迎球迷來台中感受最經典、精彩的棒球賽事，為中信兄弟加油！
運動局表示，台中洲際棒球場連續舉辦多項全球棒球賽事，台中更獲世界棒壘球總會認定為「世界棒球之都」；市長盧秀燕帶領台中於四年內舉辦2019亞洲棒球錦標賽、世界12強棒球錦標賽、2022世界盃U23棒球賽及2023世界棒球經典賽，囊括近年世界矚目頂級賽事，成為市民榮耀，讓台中成為名副其實的世界棒球之都，MLB官網更以專文報導睽違10年經典賽重返台中洲際舉辦，榮登國際。
運動局說明，洲際棒球場2場中職官辦熱身賽今、明晚間18時35分展開，由中信兄弟與樂天桃猿交手，歡迎市民及球迷踴躍為中信兄弟加油。