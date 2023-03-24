擺脫「行人地獄」稱號！王國材：短期可做的趕快做

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由於台灣交通被批評是行人地獄，交通部將提升行人交通安全列為重點中的重點。
王國材表示，針對既有道路，有幾項是各縣市可以馬上做的，像是騎樓整平、縮減車道增加人行道寬度、縮小路口讓車輛轉彎時可以看到行人、增設庇護島、加強行穿線照明等。
交通部運輸研究所表示，改善原則分為路段採「人車空間分隔」及路口採「減少人車衝突」。主（次）要道路改善作法，路段部分，包括實體人行道設施帶設置停車格（彎）等停車空間及騎樓整平、縮減車道寬度增加人行空間、路口10公尺內禁停等。
至於路口改善作法，包括人行道外擴、行穿線退縮3至5公尺、增設庇護島、加強行穿線照明等。服務道路（含巷道）路段改善作法，可再採標線型人行道，停車格則可搭配設置於人行道旁或巷道另一側，以兼顧人行及停車需求。
最後以號誌設計區隔路口行人及車輛穿越時間，以行人專用時相（只允許行人穿越）或行人早開時相（行人先通行）方式區隔等。
另外，王國材表示，行政院去年已核定「校園周邊暨道路行車安全改善計畫」新台幣50億元，分別為內政部營建署編列46.5億元及交通部公路總局編列3.5億元，用於改善446所校園周邊學童通行安全，今年會執行完畢；前瞻基礎建設也有98億元，要補助地方政府落實無障礙的人行環境。
停讓行人部分，王國材指出，公路總局已與9大運輸業者研商停讓行人規範，並將此項納入客運評鑑計畫當中等。（編輯：管中維）1120324