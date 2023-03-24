袁小迪兒與白冰冰「一夜情」！喊渴望愛情 他就在旁邊
落日飛車團員（薩克斯風手）黃浩庭於白色情人節當天發布新歌〈一夜情〉MV，影像中不僅記錄了去年在歐美巡迴的生活片段，最後更有驚喜嘉賓白冰冰身穿華麗私服登場，化為女神下凡，在情人節拯救為情所困的「暈船仔」。此外，他日前還與爸爸袁小迪一起參與錄製白冰冰的節目。
記者吳雨婕/綜合報導
〈一夜情〉MV的結尾，黃浩庭從海外搭機回到台灣，由於劇中角色的設定是不斷出國巡迴的音樂人，在回台後感受到強烈的孤獨感，也意識內心對愛情的渴望，因此最後便安排白冰冰在天台華麗登場，化身女神下凡給予救贖。黃浩庭笑說：「原先想要請MV導演林毛飾演這個角色，但突發奇想或許可以找冰冰姐來演，因為導演跟冰冰姐有微妙的相似！」他也提到：「一開始邀請冰冰姐，還擔心她會因為歌名的關係有所顧慮，殊不知冰冰姐人超級好！不僅讓我們在她家拍攝，拍攝時又自己不斷地加戲，最後還主動幫忙宣傳，讓MV拍攝歡樂又順利。」
黃浩庭日前跟爸爸袁小迪一起到白冰冰的節目受訪，也即將在大港開唱音樂祭合體演出，近期有不少一起現身的場合，黃浩庭表示：「這是我人生一個很重要的里程碑！即使和爸爸像兄弟一樣，但內心還是希望讓他看到我獨當一面，甚至能和他一起創造更好的作品和回憶。」