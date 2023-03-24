崑大視訊系全新型態科普節目「藝起看海」26日首播

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節目內容包含三大主題並分四集播出，第一、二集主題圍繞於近年來台灣在海洋探索的科技發展與成果，包含水下探測載具ROV、台灣海域的資源探勘等，並透過「三缺一劇團」為海洋探索量身訂做舞台劇的創作過程，帶領觀眾一同進入深海探索的奇幻世界。第三集聚焦於海洋生物奇特的聲音以及聲納、頻率相關的科技應用，由金曲歌手舒米恩的音樂創作為媒介，告訴觀眾海洋與地震研究的重要性；第四集則關注海洋雪與海洋、氣候環境之相互關係與關鍵研究，由「爽爽貓」插畫家Second以海洋雪為主題進行繪本創作，帶領觀眾欣賞他畫筆下美麗的海洋雪與生活的關聯。
計畫主持人暨製作人崑大視訊系主任胡佩芸表示，在台灣，關於海洋科學研究的影視作品並不多，該節目自2020年10月開始調查、研究、企劃、拍攝，由視訊系暨媒藝所師生團隊製作，拍攝團隊跟著科學家跑遍宜蘭、基隆、台北、桃園、台南、高雄、屏東、台東等地，更搭乘台灣最具規模的國家級研究船「勵進號」抵達小琉球外海，東北角外海、西南海域及南海海域，並與極易股份有限公司、國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心，以及海洋科學研究等10餘個學術單位共同創作出具有創新性、傳播力的作品。