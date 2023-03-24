美軍在敘利亞遭襲1死！發動反擊報復 擊斃11位武裝分子
美國國防部聲稱1架疑似屬於伊朗的無人機，於23日襲擊了敘利亞東北部一處美國軍事設施，造成1名美國承包商遇難，並有5名美國軍人被炸傷。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）強調，沒有任何團體能在襲擊美軍後不用受到懲罰，而美軍也隨即發動空襲反擊，擊斃了11位武裝分子，奧斯汀表示，這是在美國總統拜登的指示下進行反擊。
記者倪浩軒/綜合報導
在美國發動空襲反擊後，根據《半島電視台》報導，來自英國的戰爭情資顯示，美軍的反擊造成11位親伊朗的武裝份子死亡。不過《路透社》引述「敘利亞人權觀察組織」說法，稱美軍的空襲造成8人死亡。但《半島電視台》和《路透社》都指出，詳細死亡人數目前無法核實。
五角大廈相信，造成1死5傷的無人機襲擊，來自伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的附屬團體，這次反擊也是針對該團體進行回應，主要攻擊了該市的軍火庫。不過伊朗國家新聞電視台聲稱，沒有伊朗人在美國的這次空襲中喪生。
美國目前在敘利亞大約部署了900位士兵駐守，這是源於反恐戰爭的遺緒，伊斯蘭國及其附隨組織的力量始終未完全被根除，美軍在當地經常遭到騷擾，不過這起無人機攻擊事件直接造成美軍傷亡，則是罕見案例，也讓美軍立即發動報復反擊回應。