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温昇豪投資副業「損失上千萬」！理財多年最有效方法曝光

▲温昇豪投資副業曾慘賠千萬，還好他年輕時就有理財觀念，加上老婆在一旁協助，才安然度過危機。（圖／記者陳思誼攝）
▲温昇豪投資副業曾慘賠千萬，還好他年輕時就有理財觀念，加上老婆在一旁協助，才安然度過危機。（圖／記者陳思誼攝）

記者郭佩蓉/綜合報導

45歲藝人温昇豪代表作眾多，像是《敗犬女王》、《犀利人妻》、《火神的眼淚》和《茶金》等，更憑《我們與惡的距離》拿下第54屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。2013年他與圈外女友小君結婚，婚後育有一女，家庭事業幸福美滿。然而在投資副業方面，温昇豪的「眼光」卻差強人意，多年前曾笑自己沒投資命，豈料近年因疫情關係，投資的副業全慘賠，金額還高達上千萬，所幸從年輕開始就有其他的投資理財，加上老婆時刻提醒收手，使經濟狀況不至於受太大影響，一家人依然衣食無虞、安然度過。

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▲温昇豪1年推出6部作品，年底升格新戲製作人。（圖／MOMA提供）
▲温昇豪年輕時就有理財觀念。（圖／MOMA提供）
買儲蓄型保單最安全　温昇豪理財偏保守

温昇豪媽媽過去從事保險業，因此他從年輕時便開始理財，從定期定額買基金開始，對於理財早有概念。他曾接受《財訊》專訪，表示藝人是高風險博弈型的行業，沒有保障、也沒有所謂勞健保、周休二日這些福利，靠的是自己的拚搏，「也就是說，我們等於是自己的業務」，因此當拿到一筆錢時，就要開始未雨綢繆下一步，他個人會選擇保守型的投資，像是儲蓄型保單，進帳多的時候還會多買幾張保單。

股票只選權值股　坦言「沒有穩賺的投資標的物」

有餘錢的時候，温昇豪也會投資較穩定的股票，像是高單價的權值股，因為每年會配息配股，基本上換算起來比定存還高，把它當成儲蓄，「所以我個人的觀念還是儲蓄大於投資」。他也給出幾點建議，像是多看書、多學不同東西，強化自己的競爭力，無論哪個行業都一樣，投資自己最重要，「沒有投資標的物是穩賺的」。

▲温昇豪出席台北電影獎入圍酒會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.07.08）
▲温昇豪從年輕時就有理財觀念。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.07.08）
有土斯有財　温昇豪樂當包租公

出生於高雄的温昇豪，認為有土斯有財，屬於「買房」一族，不僅在高雄、台北天母都有房子出租，更在日本東京置產，同樣拿來租賃。他曾說過出社會後，買房就是他存錢的最大目標，等看到好的物件就購入，雖然買房後定存戶頭歸零，不過只要遵循買基金、儲蓄險和定存的大原則，又能存上一筆可觀數目。不需要將置產當「投資」，而是一種安全感的實踐。

沒有斜槓命　投資副業慘賠上千萬

除了保守型投資，温昇豪當年退伍後就與朋友合資開餐廳，豈料才半年就變「負債一族」，更曾自嘲投資都虧錢、沒投資命，就連賭博也沒有偏財運，因此將心力放在工作上，投資則以保守為主。不過根據《鏡週刊》報導，近幾年温昇豪又與朋友合資副業，2021年因為疫情影響，在台北東區開了3年的餐酒館賠了上千萬，血本無歸。此外，他投資的燒肉店、嬰兒服、月子中心和重機等，幾乎都沒賺錢，還賠了1000多萬元，除了無奈，更逼得銀行員出身的老婆出面提醒「該收手」，才沒有損失更多錢財，接下來也只敢投資擅長的電視劇。

▲温昇豪與天心交情超過十年。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
▲温昇豪努力工作、投資賺錢，全為了家人。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
積極投資加快致富　老婆「互補」成最大幫手

身為「女兒奴」的温昇豪為了女兒未來升學著想，還曾考慮在美國洛杉磯買房，他努力工作賺錢不為別的，就為了最親愛的家人們。因此除了努力工作，他也希望可以透過各種投資方法加快致富，不過經常被老婆阻止，要他學會知足、別這麼積極沒關係，「你現在繳那麼多錢還嫌不夠」，他形容自己和老婆就像一個人往前跑，一個在後面拉，非常慶幸有互補的老婆在背後時刻提醒並協助他，使一家人衣食無虞，生活愈過愈美好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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