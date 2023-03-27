温昇豪投資副業「損失上千萬」！理財多年最有效方法曝光

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温昇豪媽媽過去從事保險業，因此他從年輕時便開始理財，從定期定額買基金開始，對於理財早有概念。他曾接受《財訊》專訪，表示藝人是高風險博弈型的行業，沒有保障、也沒有所謂勞健保、周休二日這些福利，靠的是自己的拚搏，「也就是說，我們等於是自己的業務」，因此當拿到一筆錢時，就要開始未雨綢繆下一步，他個人會選擇保守型的投資，像是儲蓄型保單，進帳多的時候還會多買幾張保單。
股票只選權值股 坦言「沒有穩賺的投資標的物」
有餘錢的時候，温昇豪也會投資較穩定的股票，像是高單價的權值股，因為每年會配息配股，基本上換算起來比定存還高，把它當成儲蓄，「所以我個人的觀念還是儲蓄大於投資」。他也給出幾點建議，像是多看書、多學不同東西，強化自己的競爭力，無論哪個行業都一樣，投資自己最重要，「沒有投資標的物是穩賺的」。
有土斯有財 温昇豪樂當包租公
出生於高雄的温昇豪，認為有土斯有財，屬於「買房」一族，不僅在高雄、台北天母都有房子出租，更在日本東京置產，同樣拿來租賃。他曾說過出社會後，買房就是他存錢的最大目標，等看到好的物件就購入，雖然買房後定存戶頭歸零，不過只要遵循買基金、儲蓄險和定存的大原則，又能存上一筆可觀數目。不需要將置產當「投資」，而是一種安全感的實踐。
沒有斜槓命 投資副業慘賠上千萬
除了保守型投資，温昇豪當年退伍後就與朋友合資開餐廳，豈料才半年就變「負債一族」，更曾自嘲投資都虧錢、沒投資命，就連賭博也沒有偏財運，因此將心力放在工作上，投資則以保守為主。不過根據《鏡週刊》報導，近幾年温昇豪又與朋友合資副業，2021年因為疫情影響，在台北東區開了3年的餐酒館賠了上千萬，血本無歸。此外，他投資的燒肉店、嬰兒服、月子中心和重機等，幾乎都沒賺錢，還賠了1000多萬元，除了無奈，更逼得銀行員出身的老婆出面提醒「該收手」，才沒有損失更多錢財，接下來也只敢投資擅長的電視劇。
積極投資加快致富 老婆「互補」成最大幫手
身為「女兒奴」的温昇豪為了女兒未來升學著想，還曾考慮在美國洛杉磯買房，他努力工作賺錢不為別的，就為了最親愛的家人們。因此除了努力工作，他也希望可以透過各種投資方法加快致富，不過經常被老婆阻止，要他學會知足、別這麼積極沒關係，「你現在繳那麼多錢還嫌不夠」，他形容自己和老婆就像一個人往前跑，一個在後面拉，非常慶幸有互補的老婆在背後時刻提醒並協助他，使一家人衣食無虞，生活愈過愈美好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。