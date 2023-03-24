「耳念珠菌」疫情美國爆發！羅一鈞提醒：3類人特別注意
美國爆發「耳念珠菌」感染，全美超過半數的州出現病例，近半數病患在感染90天內死亡，耳念珠菌傳播迅速，具有高抗藥性，被美國CDC列為「急迫威脅」。對此，疾管署副署長羅一鈞今（24）日表示，台灣曾出現3例案例，不過並沒有出現抗藥性，羅一鈞也提醒「3類」人，若是感染耳念珠菌，死亡率可達3到6成。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，耳念珠菌是一種真菌，依附在皮膚及衣物上，可在環境表面存活數週，很容易在醫療機構間傳播，對常見的消毒劑有抵抗力，健康的人通常不會被耳念珠菌影響。不過若是長期住在醫療機構，免疫力又弱的群組，耳念珠菌就成為重大威脅。
羅一鈞表示，台灣在2018到2022年期間，曾檢出3例耳念珠菌感染個案，其中1例重症、兩例輕症；其中重症個案，為60多歲男性，本身有中風、糖尿病史，由於該患者為越南台商，2021年5月病發時在越南，7月轉診回到台灣，有洗腎及中央靜脈導管等管路，住院3週後因發燒血壓偏低，血液培養檢出，無特殊抗藥性，使用注射型抗黴菌藥物後培養轉陰性，病況改善轉出加護病房。
羅一鈞指出，耳念珠菌感染的嚴重個案，常常是發生在多重慢性疾病患者身上，尤其是加護病房、使用呼吸器、洗腎等重症病患比較容易感染，死亡率可達3到6成。
目前美國疾病管制暨預防中心（CDC）把耳念珠菌視為緊急公共衛生威脅，也警告耳念珠菌對全球健康構成嚴重威脅。