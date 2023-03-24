黨內大亂鬥！國民黨第七選區立委初選「多達6人登記」

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而據瞭解，除了徐巧芯與費鴻泰外，臨時登記參選的四人之中，有兩人為費鴻泰的辦公室主任，一人為徐巧芯的辦公室主任，另一人則為無頭銜的一般民眾。知情人士則指出，之所以會有參選大爆炸的狀況發生，原因在於之後初選的機制討論，雙方想競爭話語權。
針對初選機制，徐巧芯傾向全民調，費鴻泰則是希望3成黨員投票、7成全民調。而在今日初選登記截止前，先是一名無頭銜的一般民眾張宏森現身登記，讓費鴻泰陣營人士認為張宏森為徐巧芯的人，為了避免在初選機制討論中屈居弱勢，因此又臨時讓兩名辦公室主任加入初選，而徐巧芯陣營方面，則又再加派一名主任投入初選，形成3:3的態勢。
徐巧芯在接受媒體訪問時，表示自己不認識也不清楚張宏森是誰，並表示現場狀況是自己的辦公室主任看到對方派了兩個人加入初選，自己才也請主任登記參選。徐巧芯強調，現場的辦公室人員曾向對方表達「辦公室成員不該登記」，但對方登記了自己也只能派人登記，「結果他們就登記了兩個辦公室主任，然後就參選爆炸了。」
國民黨北市黨部表示，今日確實有非預期的人選趕在登記截止時間到前登記，不過市黨部還是會依照辦法流程，先由提名資格審查會審理登記者資格，若是不符得直接取消資格，倘資格皆符合，將於3月28日同志協調會時進行協調。