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黨內大亂鬥！國民黨第七選區立委初選「多達6人登記」

▲國民黨立委初選登記，其中第七選區（信義南松山）部分，除了現任立委費鴻泰以及台北市議員徐巧芯外，在登記截止前還有額外4人領表登記，將形成6人大亂鬥。（圖／NOWnews資料照片、翻攝費鴻泰臉書）
▲國民黨立委初選登記，其中第七選區（信義南松山）部分，除了現任立委費鴻泰以及台北市議員徐巧芯外，在登記截止前還有額外4人領表登記，將形成6人大亂鬥。（圖／NOWnews資料照片、翻攝費鴻泰臉書）

記者丁上程／台北報導

國民黨北市黨部22日起，開放北市第三、第七、第八選區立委黨內初選登記，其中第七選區（南松山、信義），則上演議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰的戲碼。不過在登記截止前，突然有多達四人投入第七選區的黨內初選，總計六人投入初選，形同「黨內大亂鬥」。

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國民黨北市黨部22日起開放第三、第七、第八選區立委黨內初選登記，並於今（24）日下午4時截止。其中第七選區部分，原本預估僅只有現任立委費鴻泰，以及早早宣布挑戰現任的台北市議員徐巧芯。不過在登記截止前，卻臨時多了四人登記參選，等於總共有六人參選。

而據瞭解，除了徐巧芯與費鴻泰外，臨時登記參選的四人之中，有兩人為費鴻泰的辦公室主任，一人為徐巧芯的辦公室主任，另一人則為無頭銜的一般民眾。知情人士則指出，之所以會有參選大爆炸的狀況發生，原因在於之後初選的機制討論，雙方想競爭話語權。

針對初選機制，徐巧芯傾向全民調，費鴻泰則是希望3成黨員投票、7成全民調。而在今日初選登記截止前，先是一名無頭銜的一般民眾張宏森現身登記，讓費鴻泰陣營人士認為張宏森為徐巧芯的人，為了避免在初選機制討論中屈居弱勢，因此又臨時讓兩名辦公室主任加入初選，而徐巧芯陣營方面，則又再加派一名主任投入初選，形成3:3的態勢。

徐巧芯在接受媒體訪問時，表示自己不認識也不清楚張宏森是誰，並表示現場狀況是自己的辦公室主任看到對方派了兩個人加入初選，自己才也請主任登記參選。徐巧芯強調，現場的辦公室人員曾向對方表達「辦公室成員不該登記」，但對方登記了自己也只能派人登記，「結果他們就登記了兩個辦公室主任，然後就參選爆炸了。」

國民黨北市黨部表示，今日確實有非預期的人選趕在登記截止時間到前登記，不過市黨部還是會依照辦法流程，先由提名資格審查會審理登記者資格，若是不符得直接取消資格，倘資格皆符合，將於3月28日同志協調會時進行協調。

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