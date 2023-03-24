眷村引資活化　文化局澄清：左營海軍眷村文化景觀未解編

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化局澄清，審議過程依規定開放旁聽及民眾陳述意見，審議結果僅針對部份文字微調，並未有其他重要保存管理原則之變更，更未提出左營眷村文化景觀解編、縮小相關議題。與會委員均表達應在保存管理原則的架構下，進行新舊融合的文化景觀優化，並加速整體活化速度。
此案自去（111）年8月即透過親訪與公聽會等方式蒐集民意，當地明建、合群里里長均表達應加快左營海軍眷村的活化速度，合群及部分建業新村長期未修復導致環境不佳，應盡速改善解決。此外當地缺乏公共設施導致生活不便，眷村保存也應同步考量到當地居民的需求。
長期致力左營眷村保存的國軍眷村文化發展協會孟繁珩總幹事則提出，深刻了解以公部門有限的預算，無法處理如此大面積的保存範圍，對於市府積極引進民間資源活化眷村的方向表示肯定。重點是要活化、要進駐，而不是糾結在凍結式保存，土地活化利用應回歸都市計畫及財務面可行性來討論。
高市府文化局表示，經諮詢學者專家、當地里長、議員及團體等，均期待朝向保存眷村重要元素（紋理、老樹、重要建物、軍事消防設施等）、新舊併存景觀協調、補充公共設施不足（增加社區活動中心、公托、公幼、長照、社宅等）及強化交通路網等原則進行。左營海軍眷村總面積達59公頃，市府雖推動以住代護計畫，惟規模與速度有限，為回應社會期待，加速左營海軍眷村活化發展，文化局特聘請高雄大學陳啓仁教授擔任左營海軍眷村文化景觀活化再生總規劃師，全面盤整規劃眷村保存及活化方向。文化局強調保存眷村重要元素、修復老舊眷舍，補充公共設施、新舊融合景觀，引進民間資源來成就眷村保存再生為各方共識，將以此為核心持續進行。