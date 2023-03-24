粉絲快看！A-Lin預告神祕福利　提醒「可能趕不上高鐵」

A-Lin即將在8月19日於高雄巨蛋舉辦「A-LINK with PASSENGERS」世界巡迴演唱會，目前正在積極準備中，目前優先搶購門票已全數售罄，3月26日所有門票將正式啟售，而門票A-Lin十分開心也很感謝歌迷的熱情支持，「時隔三年再回到高雄演出，期待與現場觀眾一起大合唱，嗨翻巨蛋！」在正式開賣前，她也向粉絲喊話，這次的演唱會絕對會承襲「A-Lin唱不停風格」勁歌熱舞、金曲連連，「可能會唱到大家趕不上高鐵喔！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 A-Lin去年完成了台北小巨蛋、拉斯維加斯演唱會後，4月準備飛往新加坡和馬來西亞開唱，8月即將再唱回高雄巨蛋，忙碌籌備演唱會之餘，A-Lin仍然受到各式商演的邀約，國際珠寶精品邀請她作為活動演出嘉賓，超強唱功讓台下的VIP們聽得如痴如醉，大呼過癮。▲▼A-Lin高雄演唱會門票即將全面開賣。（圖／宜辰提供） 此外，隨著疫情解封，除了海外演唱會邀約不斷，大型陸綜也紛紛邀請A-Lin加入，目前正積極洽談中，她很期待透過不同的節目展現自己不一樣的面貌，而日前她也受邀參與正熱播中的超夯嘻哈選秀實境節目《大嘻哈時代2》，現身力挺有潛力的歌壇新秀，為後輩進行的最有魅力的示範，她自己也唱得十分開心，直說：「看到很多優秀的音樂圈新秀，真是最棒的事了！」袁小迪兒與白冰冰「一夜情」！喊渴望愛情 他就在旁邊彭佳慧髒髒吃暴瘦！魏如萱壓力大 兒「黏踢踢」不想上學任賢齊曝男人慾望！與25年前《神鵰俠侶》楊過合體傳情變Gino！女神夏宇禾「不輸林襄」熱舞片瘋傳：太辣了