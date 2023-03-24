健身教練車禍重創肋骨斷8根　微創重拾大口呼吸

我是廣告 請繼續往下閱讀
左胸肋骨斷裂 連呼吸都會痛29歲的李政錡下班騎機車回家途中，被車子攔腰撞上，噴飛了幾公尺，他就此昏迷。彰化醫院指出，病人到院後情況危急，外科及骨科醫師聯手接力手術，止住破裂脾臟及左肺出血，以及固定左大腿骨的粉碎性骨折，救回一命。
李政錡指出，動完重大手術之後，他已經甦醒，全身都很痛，但最痛的是呼吸、咳嗽時牽動到斷裂的左胸肋骨，讓他疼痛到難以言喻，連最強的嗎啡都止不了痛。
微創手術復位 早日恢復生活林聿騰主任表示，病人虛弱，肋骨的疼痛若等待肋骨自然癒合，光痛就受不了，如果動傳統大傷口開胸手術，不利於肌肉組織復原，恐影響健身教練的職業生涯，所以決定以微創肋骨手術減少病人的身體負擔。雖然其左胸肋骨幾乎全斷了，範圍很大，但以最新的設備，配合3D胸廓重組影像的精準定位，用最小傷口的微創手術進行復位，再以肋骨專用的鈦合金板固定，將傷口縮小到只有9公分。
林聿騰主任強調，肋骨斷裂若不處理，骨頭也會自行慢慢癒合，但對於斷了3根以上及錯位嚴重、胸壁穩定性受影響者，癒合可能達半年且可能癒合不良，也可能發生氣胸、血胸等情況，又要忍受長期劇痛，還是建議採微創手術，才能早日回復正常生活。
重拾大口呼吸 疼痛消除大半李政錡主任指出，原本左胸肋骨讓他呼吸、睡覺、翻身都很痛，覺得過往如浮雲，生不如死，人生沒有希望，動完微創手術後，不到2天，胸部的疼痛消失大半，可以大口呼吸，感受到新鮮的空氣，重拾他對人生的希望。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57166
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw