普發6000登記第三天！最快領錢時間曝　選這方法最晚拿錢

健身教練車禍重創肋骨斷8根　微創重拾大口呼吸

健身教練車禍重創肋骨斷8根　微創重拾大口呼吸
健身教練車禍重創肋骨斷8根　微創重拾大口呼吸

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】員林市知名的健身教練李政錡嚴重車禍，肋骨斷裂插入肺臟，脾臟破裂，生命垂危，衛福部彰化醫院搶救手術後恢復意識，但左胸肋骨斷了8根，連呼吸都疼痛萬分，胸腔外科主任林聿騰施以微創肋骨手術，只在後背開了9公分傷口，讓他重拾生機。

我是廣告 請繼續往下閱讀

左胸肋骨斷裂　連呼吸都會痛

29歲的李政錡下班騎機車回家途中，被車子攔腰撞上，噴飛了幾公尺，他就此昏迷。彰化醫院指出，病人到院後情況危急，外科及骨科醫師聯手接力手術，止住破裂脾臟及左肺出血，以及固定左大腿骨的粉碎性骨折，救回一命。

李政錡指出，動完重大手術之後，他已經甦醒，全身都很痛，但最痛的是呼吸、咳嗽時牽動到斷裂的左胸肋骨，讓他疼痛到難以言喻，連最強的嗎啡都止不了痛。

微創手術復位　早日恢復生活

林聿騰主任表示，病人虛弱，肋骨的疼痛若等待肋骨自然癒合，光痛就受不了，如果動傳統大傷口開胸手術，不利於肌肉組織復原，恐影響健身教練的職業生涯，所以決定以微創肋骨手術減少病人的身體負擔。雖然其左胸肋骨幾乎全斷了，範圍很大，但以最新的設備，配合3D胸廓重組影像的精準定位，用最小傷口的微創手術進行復位，再以肋骨專用的鈦合金板固定，將傷口縮小到只有9公分。

林聿騰主任強調，肋骨斷裂若不處理，骨頭也會自行慢慢癒合，但對於斷了3根以上及錯位嚴重、胸壁穩定性受影響者，癒合可能達半年且可能癒合不良，也可能發生氣胸、血胸等情況，又要忍受長期劇痛，還是建議採微創手術，才能早日回復正常生活。

重拾大口呼吸　疼痛消除大半

李政錡主任指出，原本左胸肋骨讓他呼吸、睡覺、翻身都很痛，覺得過往如浮雲，生不如死，人生沒有希望，動完微創手術後，不到2天，胸部的疼痛消失大半，可以大口呼吸，感受到新鮮的空氣，重拾他對人生的希望。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57166

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

男性每月「射21次」可降低攝護腺癌風險？　醫警：這兩類人別過度

膽道射頻消融術　膽管癌治療新選擇

耳念珠菌是什麼？1/3患者90天內死亡　醫籲「2類人」注意

加熱菸易釋放高毒性物質！　研究：仍會造成二、三手菸危害

我是廣告 請繼續往下閱讀