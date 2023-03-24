鄉育攜手新聞直播主浩爾 前進新店高中助學子探索興趣
《鄉育教育基金會》與擔任2023奧斯卡頒獎典禮台灣直譯、知名新聞直播主浩爾攜手，在今日前往新北市立新店高中，對學生進行《浩爾的國際面面觀：多做一點 多問一句 人生就可以不一樣》主題講座。浩爾分享從學生時代到口譯員的職涯中，養成多問一點、多做一點的習慣，從沒有資源，但卻毅然前往迪士尼樂園打工，到訪談各國際人士，成為每天數萬人收聽的新聞直播主/Podcaster，甚至近期也開始挑戰短影音製作。
浩爾強調，不要因為別人的批評，而阻擋自己作夢的可能。他當時的英文成績，是全班倒數，可大家都沒想到，現在英文就是他的工作，甚至是構築夢想的利器。他也打趣的表示，最近火熱的ChatGPT，也要你透過不同的方式提問，才能得到你想要得答案。面對學習歷程檔案，把他當一場好玩的遊戲，來規劃你要玩的主題，不懂就問身邊的人，問到你要的資源解法後，好好多做一點，完成不同於別人，屬於自己的作品。
鄉育基金會自2022年正式成立後，針對學習歷程的多元主題，輔導有需要的高中生，撰寫學習檔案。今年開始，除了全學期的課程系列方式陪跑，更提供超過8種的學習工具單，讓學生們可以隨時演練，包括時間管理、專案管理、簡報實作等，進而在日常活用所學。也配合學校提供的時間，與產業KOL攜手，針對學生撰寫檔案時會遇到的課題，舉辦多元化的講座。
新店高中教務主任張惠芝表示，許多同學在撰寫檔案時，首要就會面臨無法產出題目的困境。期待透過鄉育的工作坊，在講師和分組助教的輔導下，協助學生探索自己的興趣，讓高中學涯中，除了考上心目中理想的學校，更能從自己的興趣出發，進而找到想發展的方向。