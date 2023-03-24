台日織「和平布」　謝長廷：「台灣有事日本有事」成事實

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江口克彥在開幕致詞中提到，台灣和日本之間的關係是非常少見的良好關係，更直言「台灣就是日本、日本就是台灣」，雖然台日各自獨立，關係也能如此緊密，而這在世界上「非常難得、珍貴」。
江口克彥形容，台灣和日本就像是「布料的經紗跟緯紗關係」，所交織出來的布料，就是「和平之布」，包覆東亞、亞洲乃至全世界，藉此創造出和平的世界。他強調，世界和平是要靠台灣和日本相互合作，並期許透過這次民間版的「2+2」論壇，將這片和平之布包覆到全世界。
賴清德隨後在致詞時指出，第二次世界大戰之後，在世界各國努力之下，全球度過相對和平穩定的日子，但目前國際情勢產生嚴峻變化，歐洲戰火綿延、北韓頻頻試射飛彈，另外中國也持續擴張，不僅在東海、南海擴軍，中國今年的國防預算達到新台幣6兆餘元，是台灣國防預算的11倍之多。
賴清德強調，當歐洲發生戰爭，亞洲也會受到波及，因此台灣跟日本應共同合作，他對於江口克彥的「台灣跟日本共同織和平之布」說法感到贊同，指出這塊布不只幫助印太民眾，也幫世界人民織下和平願景。
針對台日合作的重要性，賴清德解釋，由於台灣與日本都是民主國家，享有自由民主的共同價值，並直接承受來自中國、北韓或其他極權國家的挑戰，而過去安倍晉三所提出的「台灣有事，就是日本有事」概念，其實反之亦然，若日本有事就會是台灣有事，而這並非基於友好關係，而是因為台日關係唇齒相依，是面對極權主義擴張的命運共同體，只有台日合作，世界和平共同體才能邁出關鍵一步。
賴清得指出，台日雙方可以針對四個面向進行合作，即是「拚經濟」、「護民主」、「強國防」、「護和平」，藉此創造台日雙贏、照顧全世界。
針對台日合作，謝長廷也有相同看法，表示現今世界是大動亂的世界，有兩個方向，第一個是全球化倒退，第二個是戰爭警戒的提高。俄羅斯打烏克蘭已經滿一年，看不到戰火的盡頭，而中國頻頻對台灣文攻武嚇，也造成不安。而在去年八月美國前眾議院議長裴洛西訪問台灣之際，中國圍台演習時，所發射的飛彈有5顆掉落在日本的專屬經濟區，謝長廷表示，飛彈是「命中」，而不是「掉落」，因為在中國解放軍眼中，「日本是當事人、不是第三人，不是台灣拖累日本，本來就要打日本」。
謝長廷隨後強調，「台灣有事，就是日本有事」並不是概念，而是已經發生的事實，二戰後迄今沒有大規模戰爭，造就亞洲四小龍，但若發生戰爭將沒有經濟紅利、所有生命將陷入危險，因此破壞世界和平，就是破壞世界利益，和平不僅是利益，更是國際社會的核心價值，絕不能讓步、必須要抵抗。
謝長廷指出，中國、俄羅斯都都有核子武器，且是聯合國常任理事國，譴責無效，做決議要制裁也不聽，兩國也很團結，因此民主國家一定要團結起來並結盟，要結盟首先要提高自我防衛能力、提高軍事預算，「全世界不會幫忙一個不保護自己的國家」，不能只靠日本美國來保護，沒有國家會來幫忙，自救才會得到幫助，所以台灣進行延長兵役、提高軍事預算等改革。
謝長廷進一步表示，要維持和平，就要有最基本自衛的力量，「和平不是反戰，是反侵略」，所以台灣是要反侵略，自衛要力量，和平要力量，「和平是愛，但沒有力量的愛是悲劇」，因此投降、戰爭都不是台灣的選項，因為投降不會換來和平而是死路一條，中國會將台灣變成前線，直接威脅美國與日本。