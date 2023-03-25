補班日小確幸！4大超商28元喝拿鐵　星巴克買1送1倒數中

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7-11即日起至3月26日開跑補班日優惠，濃萃美式咖啡、濃萃拿鐵咖啡任選2杯88元；精品燕麥拿鐵任選買1送1優惠，冰熱可任選。
APP行動隨時取從今起至3月29日止，冰皇家伯爵紅茶拿鐵、冰贅沢八女抹茶拿鐵、一顆檸檬青茶、一顆檸檬紅茶買4送2，還有CITY CAFE與哈根達斯獨家聯名冰沙，每日限量任選買2送2，平均下來單杯75元。
🟡全家
補班日限定優惠！即日起至3/26前，使用全盈+PAY支付，可享大杯特濃拿鐵、靜岡抹茶拿鐵買一送一優惠價，搭配自帶環保杯扣5元的優惠，只要28元就能爽喝拿鐵。APP隨買跨店取則是在3/25補班日當天限定，一次買6杯特濃美式（大杯，冰熱不限）198元，相當於現打6折，助你提起精神上班去！
🟡OK超商
今（25）日限定優惠，大杯莊園級美式/拿鐵、莊園級濃厚系美式/拿鐵，同品項買2杯送1杯，用醇香的咖啡陪伴每一位消費者度過補班日。
還有「春賞同樂會」只到今天，門市指定糖餅、飲料享第2件6折起，像是有著豐沛氣泡的可樂、雪碧、果汁，或是上班解饞必備的零食nutella能多益餅乾、樂天小熊餅乾等都能享有第2件6折起。
🟡萊爾富
今日起至26日前，大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵咖啡加1元多1杯，等於平均單杯特濃美式咖啡只要28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要33元；萊爾富門市與Hi-Life VIP APP內的整買零取，美式咖啡同品項買7送5，特濃拿鐵咖啡同品項買7送4，冰熱可任選，優惠最低5.8折，兌換期限長達3個月。
🟡星巴克
星巴克25周年數位體驗活動只到3月27日，登入活動網頁免費玩小遊戲，無論答案正確與否，都能得到「買一送一、第2杯半價」優惠券。使用LINE、臉書、Google帳號就能一日三抽，可說是包中買一送一，領券後每日11:00至20:00可兌換，最後可使用期間是獲券日+2天。
🟡麻古茶坊
麻古茶坊3/24~3/26連續三天指定飲品「買一送一」，到門市購買柳橙果粒茶或香橙果粒茶，並到麻古茶坊官方LINE帳號登錄發票，即可在4/1於會員帳戶中獲得同品項、同容量的電子兌換券，不限購買杯數，買幾杯就送幾杯，兌換期限04/30止，活動僅限門市點餐購買，電話自取及外送無此優惠。