央行再升息！合庫金看房市量價齊跌　股利政策3因素考量

我是廣告 請繼續往下閱讀
合庫銀行2022年放款餘額2兆6072億元，年成長6.16%，主要動能為大型企業、政府及公營事業以及OBU及海外單位放款成長所致；存款餘額為3兆5985億元，年成長3.41%，主要因新台幣總存款餘額增加4.59%，外幣總存款餘額減少2.46%所致；存放比為72.45%，較2021年提升1.88%。
在國際化布局方面，合庫銀行捷克布拉格代表人辦事處於當地時間2022年11月14日正式開幕營運，另新加坡分行申設案在2022年12月13日獲金管會核准申設，未來將積極推動申設進程，串聯東南亞地區金融服務網絡，增裕海外盈餘貢獻。
對於今年是否動用資本公積配息？合庫金表示，股利政策除依照章程及法定規範來研議，也會考量股東的權益、兼顧財務健全，綜合評估出適切的股利政策，同時，也會考量往年的配息水準，以滿足股東的期待，目前尚在規劃中。
在瑞士信貸銀行曝險部分，合庫金指出，並未向財富管理客戶銷售AT1債券，也未有財富管理客戶採到AT1債券地雷，對瑞信暴險金額與占比有限，影響不大。
由於央行連5季升息，累計已升息3碼，對於是否影響國內房市，合庫銀行主管坦言，對國內房市肯定有一定衝擊，加上政府部門各項政策影響，國內房市展望存有影響不利因素存在，預期2023年房市呈現交易量跌、房市向下緩修」。
在房貸業務部分，合庫銀行強調，今年仍秉持質量並重，著重首購族、開發優質客戶，並擴展非銀行法72-2限制的消金業務，以穩健成長為目標。根據合庫銀行統計，去年土建融餘額1636億元，年增103億元，成長6.72%，個人房貸餘額6240億元，年增322億元，成長5.44%。
展望今年，合庫金總經理陳美足表示，全球經濟成長腳步受到貨幣緊縮效果影響，消費降溫，製造業面臨庫存壓力，加上俄烏戰爭、供應鏈移轉等不確定因素，全球經濟表現疲弱，在高物價情況仍在下，預期主要央行仍將維持高利率環境一段時間以控制高通膨，全球經濟成長腳步將會持續放緩。
在美國聯準會升息1碼後，央行也升息半碼來抑制通膨預期心理，她進一步表示，由於美國聯準會會後暗示緊縮周期近尾聲，市場預期經濟景氣有望在第2季落底，依據國際貨幣基金預估，今年全球經濟成長率為2.9%。台灣則受惠防疫法令鬆綁、民間消費回升，加上政府扶植產業政策持續發酵，普發現金6000元帶動景氣升溫，主計總處預估今年GDP可維持2%以上。